Krzysztof i Maja jak wikingowie. Kolejna metamorfoza u Rutkowskich!

Gala Gwiazd Plejady 2025 to wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy polskich celebrytów, artystów i influencerów. Wśród licznych modowych hitów i niespodzianek, które mieliśmy okazję zobaczyć na czerwonym dywanie, nie zabrakło również zaskakujących metamorfoz. Największą uwagę skupiła jednak jedna para, która postanowiła zaskoczyć wszystkich i pojawić się w zupełnie odmienionych wersjach siebie. Mowa oczywiście o Krzysztofie i Mai Rutkowskich, którzy na tę okazję wcielili się chyba w… wikingów!

Zobacz też: Rutkowski w nowej zaczesce, Rozenek-Majdan z wąsem na głowie i naga Kamińska

Kolejne metamorfozy u Rutkowskich. Zmiany gonią zmiany!

Krzysztof i Maja Rutkowscy na Gali Gwiazd Plejady 2025 nie tylko zwrócili na siebie uwagę niecodzienną stylizacją, ale również pokazali, że umieją bawić się swoim wizerunkiem. Ich kreacje, choć odważne, wpisywały się w ogólną atmosferę imprezy, która promowała kreatywność i oryginalność.

Maja Rutkowska zaprezentowała się na gali w makijażu, który bez dwóch zdań nawiązywał do stylu wojowniczych kobiet z północy. Podkreślone oczy, ciemne, wyraziste kreski i cienie, które nadawały spojrzeniu głębi i tajemniczości. Do tego naturalne, nieco surowe, ale bardzo charakterystyczne dla skandynawskiego klimatu uczesanie – włosy zaczesane do tyłu, lekko potargane. Całość dopełniały minimalistyczne dodatki, które idealnie komponowały się z koncepcją wojowniczej wikingowej księżniczki.

Zobacz też: Krzysztof Rutkowski z nową fryzurą! Zrobił to dla żony. "Dużo lepiej niż rzeżucha"

Jeszcze większą niespodziankę przygotował sam Krzysztof Rutkowski, który na tę okazję zdecydował się na spektakularną zmianę fryzury. Choć trudno uwierzyć, że to naprawdę jego naturalne włosy, wyglądał niczym prawdziwy wiking z legend. Długie, ciemne włosy zaczesane do tyłu, które nadały mu nieco tajemniczy wygląd!

Zobacz też: Maja Rutkowski zaszalała! Po warkoczykach i afrolokach… niemal łysa głowa. Aż żal patrzeć

Zobacz naszą galerię: Krzysztof i Maja jak wikingowie. Kolejna metamorfoza u Rutkowskich!

Sonda W jakim świetle postrzegasz Krzysztofa Rutkowskiego? Pozytywnym Negatywnym Neutralnym Pół na pół