Doda podbiera ryż Magdzie Gessler! Zabrała jej prosto z talerza i włożyła do ust. "Jem jak chłop"

Doda i Magda Gessler na jednym ekranie - nikt nie prosił, każdy potrzebował. Fani nie mogą doczekać się najnowszego sezonu show "Magda gotuje internet", w którym prowadząca "Kuchenne rewolucje" bez cenzury przepytuje gwiazdy o sprawy zawodowe i prywatne. Pierwszym gościem nowego, trzeciego sezonu będzie nie kto inny jak Dorota Rabczewska, która pojawi się u Gessler dokładnie w niedzielę, 4 stycznia 2026 roku, o godz. 11:30 w TVN. Doda i Magda będą wspólnie gotować, a podczas tych wojaży opowiadać o smakach dzieciństwa i sypać różnymi anegdotami. "Super Express" przedpremierowo dowiedział się, że Rabczewska będzie nawet... podjadać ryż Gessler. Najpierw zapyta ją, czy jeszcze będzie to jadła, a potem czmychnie ryż z talerza, mimo że obok widać jeszcze świeżą porcję. - Nie może się zmarnować - stwierdziła Doda. Warzywne ratatouille, jaśminowy ryż i grillowana karkówka to potrawy, które wylądują na talerzach dwóch królowych telewizji.
- Bardzo lubię mlaskać, wtedy czuję, że jest smak lepszy. Że się rozprowadza. Jedzenie z zamkniętymi ustami? Nie wiem, kto to wymyślił, jacyś psychopaci, co chcą zabrać ludziom szczęście z jedzenia. (...) Savoir-vivre mnie nie dotyczy - stwierdziła Doda, pałaszując smakowite danie.
Rabczewska podzieliła się też z Gessler ciekawostką dotyczącą swoich randek i jedzenia. Bo to, że "wchodzi jak złoto, jak w dzik maliny", nie wydarzyło się tylko podczas kręcenia programu "Magda gotuje internet". Szczegóły poniżej.
Doda pożera dania szybciej niż mężczyźni. Tak wyglądają jej randki. "Muszę wolniej jeść"
W nowym sezonie "Magda gotuje internet", Gessler będzie łączyć to, co kocha najbardziej: dobre jedzenie, szczere rozmowy i emocje bez filtra. Jak zapowiadają twórcy, restauratorka nie zna tematów tabu, więc nie będzie się w niczym hamować. A jej połączenie z Dodą to prawdziwa bomba. Jak przyznaje Rabczewska, z jedzeniem na randkach też ma ciekawe historie.
- Muszę wolniej jeść, bo jem jak chłop. Zawsze jak idę na randkę, to szybciej zjem jak facet - oznajmiła Doda.
Magda Gessler, widząc jej wielki zapał, stwierdziła zadowolona, że może dopisać do listy kolejną zwolenniczkę jej kuchni. - Brawo - zaświergotała, proponując, że da Dodzie słoik z jedzeniem na drogę do domu. - Tak! Dobre, poszło w mięsień. Co będzie na serek? - dopytywała Doda. Jesteście ciekawi? Nie przegapcie niedzielnej premiery odcinka w TVN, a w kolejnych takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Katarzyna Warnke, Agnieszka Włodarczyk, Michał Danilczuk, Robert Koszucki, Agustin Egurrola czy Mateusz Glen.