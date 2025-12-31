Papa Dance i Papa D – dwa zespoły, dwie drogi, jedna legenda. Skąd bierze się zamieszanie?

Początek: Papa Dock i narodziny Papa Dance

Historia Papa Dance rozpoczęła się w 1984 roku. Dwaj producenci muzyczni – Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrodzki – wraz z wokalistą Grzegorzem Wawrzyszakiem nagrali w studiu Programu III Polskiego Radia pierwsze utwory: "W 40 dni dookoła świata" oraz "Ordynarny faul".

Projekt funkcjonował początkowo pod nazwą Papa Dock, jednak ze względu na naciski cenzury – nazwa kojarzyła się z haitańskim dyktatorem François Duvalierem, znanym jako Papa Doc – musiała zostać zmieniona. Tak powstał Papa Dance.

Do składu dołączyli wówczas Marek Karczmarek, Konstanty Yoriadis oraz Tadeusz Łyskawa, a singiel "W 40 dni dookoła świata" stał się natychmiastowym przebojem. Papa Dance bardzo szybko zyskał status jednego z najważniejszych zespołów popowych połowy lat 80.

Pierwszy skład i pierwsza fala popularności

Szczególną rolę w sukcesie zespołu odegrał Grzegorz Wawrzyszak – współzałożyciel, pierwszy wokalista i frontman. Jego charakterystyczny głos i charyzma sceniczna sprawiły, że pierwszy skład Papa Dance zapisał się w pamięci fanów jako formacja wyjątkowa.

Album "Papa Dance" (1985) ugruntował pozycję zespołu na polskiej scenie muzycznej. To właśnie ten okres dla wielu słuchaczy pozostaje "kanonicznym" Papa Dance.

Paweł Stasiak - co robił, zanim dołączył do Papa Dance?

Ważne dla zrozumienia późniejszych wydarzeń jest to, że Paweł Stasiak nie był obecny przy powstaniu zespołu.

W 1984 roku, kiedy zespół ruszał pod nazwą Papa Dock, mnie jeszcze w nim nie było, ale cały czas kręciłem się wokół

– wspominał artysta w Programie 1 Polskiego Radia.

Stasiak był wówczas związany z radiem, liczył głosy do Listy Przebojów Programu III, współpracował z rozgłośnią harcerską i – co istotne – pomagał promować pierwsze nagrania Papa Dock / Papa Dance, prezentując je na antenie. Znał producentów, bywał w studiu na Myśliwieckiej i obserwował rozwój zespołu z bardzo bliska.

Zmiana wokalisty i nowy rozdział Papa Dance

Pod koniec 1985 roku doszło do poważnych zmian personalnych. Część muzyków rozstała się z producentami, a zespół stanął przed decyzją o kontynuowaniu działalności w nowej formule.

W styczniu 1986 roku wokalistą Papa Dance został Paweł Stasiak – decyzja ryzykowna, bo zespół miał już za sobą Opole i przeboje obecne na listach radiowych.

Przełomem okazał się utwór "Naj Story", który:

dotarł do 1. miejsca Listy Przebojów Trójki,

zdobył III nagrodę publiczności w Opolu 1986,

stał się największym radiowym sukcesem w historii zespołu.

Od tego momentu Papa Dance wszedł w najbardziej rozpoznawalny okres swojej kariery – czas "Miłości z walkmana", "Monalizy", "Maxi singla" i masowej "papadancemanii".

Papa Dance jako fenomen lat 80.

Papa Dance w drugiej połowie lat 80. wypełnił w Polsce lukę pomiędzy rockiem buntu a estradą rodem z lat 70. Inspirowany zachodnim popem i nurtem new romantic, proponował:

taneczne, melodyjne piosenki,

kolorowy wizerunek,

koncerty nastawione na emocje i oderwanie od codzienności.

Zespół koncertował w Polsce i za granicą, wydał kolejne płyty, zdobywał nagrody festiwalowe i cieszył się ogromną popularnością – zwłaszcza wśród młodej publiczności.

Zawieszenie działalności i wielki powrót

W 1990 roku, po około 600 koncertach i setkach tysięcy sprzedanych płyt, Papa Dance zawiesił działalność. Powody były prozaiczne: zmęczenie, brak nowego materiału i radykalna zmiana rynku po 1989 roku.

Powrót nastąpił dopiero w XXI wieku, wraz z modą na lata 80. Reaktywacja spotkała się z entuzjazmem fanów i doprowadziła do nowych wydawnictw oraz tras koncertowych.

Od Papa Dance i do Papa D

W listopadzie 2007 roku zespół Papa Dance podjął decyzję o zmianie nazwy na Papa D, traktując ją jako symboliczne zamknięcie dotychczasowego etapu działalności. Równocześnie zakończyła się współpraca z Tadeuszem Łyskawą oraz Mariuszem Zabrodzkim, współzałożycielem i kompozytorem zespołu.

Nowy skład tworzyli: Paweł Stasiak (wokal), Jacek Szewczyk (gitara), Waldemar Kuleczka (bas), Marcin Tywoniuk (klawisze) i Dariusz Piskorz (perkusja).

Decyzja o zmianie była podyktowana planami artystycznymi. Zespół chciał tworzyć nowy materiał i pozostać formacją energetyczną, kojarzoną z tanecznymi, radosnymi utworami. Nowe kompozycje, które wówczas powstały, znacząco odbiegały klimatem od dotychczasowego repertuaru, co doprowadziło do zgodnego rozstania z dotychczasowym współtwórcą.

Zmiana nazwy nie była skutkiem utraty praw do niej – mimo trwającego wówczas sporu sądowego zespół ostatecznie zachował prawo do nazwy Papa Dance. Wybór Papa D był świadomą decyzją i podkreślał fakt, że grupa funkcjonuje już jako odrębny, nowy zespół, kontynuujący tradycję na własnych zasadach.

Papa D to dziś kontynuacja dziedzictwa Papa Dance w wydaniu Pawła Stasiaka. Zespół:

zachowuje taneczny charakter i koncertową energię,

wzbogaca brzmienie o współczesne elementy,

regularnie koncertuje i wydaje nowe utwory.

Artyści są wielokrotnie nagradzani za występy na żywo i zdolność do porywania publiczności.

Papa Dance dziś – reaktywacja oryginalnego projektu

Równolegle działa Papa Dance w reaktywowanym składzie, na czele z Grzegorzem Wawrzyszakiem. W 2022 roku artysta wraz z Konstantym Yoriadisem powrócił do nazwy Papa Dance, wydając:

album "W 40 dni dookoła świata" (nowe wersje klasyków),

płytę "Mama Dance" z premierowym materiałem.

W 2025 roku do współpracy ponownie dołączył Andrzej Zieliński – producent i DJ z Nowego Jorku – a skład uzupełniła Julia Bourguois, pierwsza kobieta w historii Papa Dance.

Jedynym oficjalnym składem koncertującym dziś pod nazwą Papa Dance jest zespół: Grzegorz Wawrzyszak, Andrzej Zieliński i Julia Bourguois.

Dwie nazwy, dwa zespoły – jedno dziedzictwo

Papa Dance – historyczny zespół założony w 1984 roku, dziś reaktywowany przez pierwszego wokalistę Grzegorza Wawrzyszaka.

Papa D – zespół powstały w 2007 roku jako świadoma kontynuacja etapu "Stasiakowego" Papa Dance, działający pod nową nazwą.

Łączy je historia, repertuar i epoka. Dzieli je skład, struktura i formalna tożsamość. I dlatego – mimo wspólnych korzeni – Papa Dance i Papa D to dziś dwa różne zespoły, które każdy na swój sposób pielęgnują jedną z najważniejszych legend polskiego popu.

