Dominik zabił przechodnia. Po wszystkim przebrał się za św. Mikołaja

Andrzej Woźniak Konsultacja: eitor
2025-12-06 5:29

Pracujący w siedleckim szpitalu jako dozorca Zbigniew W. (+61 l.) szedł grudniowym rankiem do pracy, gdy został zaatakowany od tyłu reklamówką z kamieniem w środku. Zabójca uderzył go z całej siły pięć razy z głowę, po czym włamał się do sklepu i skradł stamtąd strój świętego Mikołaja. Zaatakowany 61-latek zmarł w szpitalu, a policja szybko zatrzymała zabójcę-przebierańca

Zabójstwo w Siedlcach. Zaatakował pracownika szpitala

Do zabójstwa doszło 19 grudnia 2023 roku. Tego feralnego dnia Zbigniew W. (+61 l.) z Wólki Kobylej (województwo mazowieckie) jak zwykle rankiem przyjechał do Siedlec, do pracy w miejscowym szpitalu. Kiedy szedł ul. Piłsudskiego, został od tyłu zaatakowany przez mężczyznę, który zadał mu kilka uderzeń w głowę kamieniem włożonym do reklamówki. 61-latek zalał się krwią, upadł na ziemię nieprzytomny, a sprawca napadu zwiał. Zbigniew W. trafił do szpitala, gdzie zmarł podczas operacji.

Bandzior po skatowaniu mężczyzny włamał się do sklepu odzieżowego, skąd skradł ubranie św. Mikołaja. Przebrał się w nie dla zmylenia pościgu policji. Mundurowi penetrując teren miasta namierzyli Mikołaja, który szedł trzymając w ręku zakrwawioną reklamówkę z dużym kamieniem w środku. Zatrzymali Dominika E. (25 l.), mieszkańca pobliskich Igań. Nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, dlaczego zabił przypadkowo spotkanego mężczyznę. - Musiałem to zrobić, bo zobaczyłem w nim szatana, który znęca się nad rodziną - mówił śledczym. Podczas kolejnych przesłuchań Dominik E. odmówił składania wyjaśnień.

"Nie wiadomo, dlaczego zginął człowiek"

Prokuratura, oprócz zabójstwa, oskarżyła go także o dokonanie włamania i kradzież stroju Mikołaja. - Ze sporządzonej w toku śledztwa opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że oskarżony miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia zarzuconych mu czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Ustalono, że ofiara i sprawca nie znali się - informowała nas Katarzyna Wąsak, szefowa Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Śledczy ustalili, że kilka dni przed zabójstwem Zbigniewa W. sprawca zbrodni wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę półtora roku pozbawienia wolności za kradzieże i pobicia.

Latem 2024 roku, w Sądzie Okręgowym w Siedlcach ruszył proces Dominika E. Kiedy zeznawała Hanna W. (61 l.), żona ofiary, zabójca śmiał się jej w twarz. Mówił, że wyzwolił ją i jej dzieci od tyrana. W grudniu zapadł wyrok. Morderca został skazany na 30 lat więzienia. Ponadto został zobowiązany zapłacić rodzinie ofiary 100 tys. zł. zadośćuczynienia. - To zabójstwo nie miało żadnego motywu, nie wiadomo, dlaczego zaginął człowiek, nie ma racjonalnego wytłumaczenia tego czynu - powiedział sędzia uzasadniając wyrok

Zabił i przebrał się za Mikołaja
17 zdjęć

Polecany artykuł:

Kamil wjechał prosto w drzewo. Śmierć zabrała Przemka. Rodzina: „Boże, ja jak t…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SIEDLCE ZABÓJSTWO