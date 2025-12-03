Wiemy, jaka będzie wiosna 2026. W marcu nastanie coś, czego nikt się nie spodziewa. Zima będzie trzymać niczym w PRL-u czy w marcu przyjdą tropiki? Prognozy IMGW

Modele pogodowe na zimę 2025/2026 wskazują na aurę zbliżoną do normy, z początkowym ociepleniem.

Grudzień przyniesie temperatury powyżej zera, wzmożone opady i lokalne mgły, utrudniające warunki na drogach.

Czy zimowa pogoda utrzyma się do wiosny i jak zaskoczy nas marzec 2026? Sprawdź najnowsze prognozy!

Jaka będzie pogoda?

Modele pogodowe na zimę 2025/2026 wskazują, że czeka aura zbliżona do normy ostatnich kilku lat. Początek grudnia ma przynieść ocieplenie i temperatury na poziomie kilku stopni Celsjusza. Na północy kraju termometry mogą wskazać nawet powyżej 10 stopni Celsjusza. Pomimo stosunkowo ciepłej pogody nie ma co liczyć na nadmiar słońca. Meteorolodzy przewidują, że najbliższe dwa tygodnie będą czasem wzmożony opadów deszczu, a na południu Polski deszczu ze śniegiem. W wieku rejonach pojawi się mgła, która z porannymi przymrozkami stworzy bardzo trudne warunki na drogach. W najbliższych dniach w Krakowie prognozowane są temperatury w okolicy 5/6 stopni Celsjusza i deszcz ze śniegiem. W Warszawie również słupki termometrów będą oscylowały wokół 6 stopni Celsjusza i czeka nas pochmurna, wilgotna aura.

Prognozy mówią, że bardziej zimowa aura pojawi się w drugiej połowie grudnia 2025. Wtedy faktycznie temperatury spadną i w wieku rejonach Polski pojawi się mróz. Niestety wiele wskazuje, że zimowa pogoda nie utrzyma się długo. Już na sylwestra prognozowane są opady deszczu i spora wilgoć, a temperatury w ciągu dnia wzrosną do kilku stopni na plusie. Może to oznaczać odwilż w całej Polsce.

Pierwsze prognozy mówiły, że tegoroczna zima może być śnieżna i mroźna. Najnowsze modele meteorologiczne wskazują, że zima 2025/2026 będzie raczej w normie z lat 1991-2020, która dla grudnia wynosi -0,16 Celsjusza, a dla stycznia -0,3 Celsjusza. W styczniu 2026 synoptycy prognozują większą średnią opadów, co może dotyczyć zarówno deszczu, jak i śniegu.

Jak będzie wiosna 2026? IMGW opublikowało pierwsze prognozy?

Kiedy nadejdzie wiosna i czy czeka nas długa zima? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Według pierwszych modeli pogodowych wiosna w 2026 roku zaskoczy. Synoptycy wskazują, że marzec 2026 może okazać się ciepły i zdecydowanie ponad normę jeżeli chodzi o temperatury. W ostatnich latach średnia temperatury w marcu wynosiła 3,5 stopnia Celsjusza. Jeżeli prognozy IMGW się sprawdza może czekać na ciepła i szybko wiosna. Niestety, jest też gorsza wiadomość. Te same modele połowę wskazują również większą średnią opadów. Oznacza to, że wiosna 2026 może być ciepła i deszczowa. Taka pogoda sprzyjać będzie wzrostem roślin. Drzewa i krzewy szybciej się zazielenia i mogą pojawić się majowe grzyby w polskich lasach.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody obciążone są dużym marginesem błędu. Nie zawsze to, co mówią synoptycy faktycznie się sprawdza. Z bardziej szczegółowymi prognozami należy wstrzymać się do początku 2026 roku.