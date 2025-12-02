W prognozach zima stulecia, a ty w proszku? Masz ostatnie dni, aby zrobić to z hortensjami. Bez tego czeka Cię na wiosnę wykopywanie suchych badyli

Czy hortensje trzeba okrywać na zimę?

Nie wszystkie odmiany hortensji wymagają okrywania i kopczykowania zimą. Hortensja pnące oraz hortensje bukietowe są odporne na trudne warunki atmosferyczne i dobrze znoszą ujemne temperatury. Tych gatunków nie musisz specjalnie okrywać i przygotowywać do zimy. Inaczej jest w przypadku odmian hortensji ogrodowej oraz dębolistnej. Te odmiany z kolei są bardzo wrażliwe na zmianę temperatur oraz źle znoszą polską zimę. Wymagają one specjalnego okrycia pędów oraz wzmocnienia ochrony wokół korzeni. Bez tego te odmiany hortensji szybko przemarzną i zaczną marnieć. W najgorszym wypadku przemarznie cały krzew i wiosną nie zakwitnie. Zdarza się, że przemarzają tylko pojedyncze pędy, które należy przed sezonem wegetacyjnym usunąć.

Czym okrywać hortensje?

Hortensje ogrodowe i dębolistne należy okrywać w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to zabezpieczanie pędów oraz łodyg. Zimą narażone są one nie tylko na ujemne temperatury, ale także na wiatr oraz opady śniegu. Hortensje należy dokładnie okryć agrowłókniną. To specjalistyczny materiał ogrodowy idealny do okrywania roślin. Agrowłóknina chroni krzewy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem i śniegiem. Z drugiej jednak strony, agrowłóknina nie blokuje dostępu światła słonecznego oraz wody. Okrywanie hortensji zacznij od szczelnego owinięcia agrowłókniny wokół krzewu oraz przykrycia materiałem wierzchołka. Sznurkiem zawiąż wokół korzeni. Zrób to dokładnie, aby okrycie się nie rozwiązało, ale nie zbyt mocno, aby nie zniszczyć pędów krzewu.

Jak zabezpieczyć korzenie hortensji przed zimą?

Okrywanie pędów hortensji to nie jedyny zabieg, jakie powinniśmy wykonać przed zimą. Równie ważne jest kopczykowanie, czyli ochrona przed zimnem korzeni. Kopczykowanie hortensji należy rozpocząć od usypaniu wokół korzeniu warstwy izolacyjnej. Może to być torf, kora, a nawet pozbierane szyszki. Usypany kopczyk powinien mieć około 30-40 cm wysokości. Na wierzchnią warstwę możesz położyć liście lub suche gałązki. Wiele osób zapomina, że przygotowane na zimę kopczyki wiosną należy usunąć. Możesz to zrobić na przełomie marca i kwietnia, gdy nie ma już nocnych przymrozków. Wiosną wokół korzeni hortensji możesz rozsypać kompost, który szybko odżywi glebę dostarczy roślinie potrzebnych witamin oraz minerałów.