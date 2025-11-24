Weź kilka garści i zanieś do hortensji. Tę azjatycką metodę polecają na forach ogrodniczych. Krzew przezimuje zimę w ciepełku, a wiosną pierwsze kwiaty pojawią się dwa razy szybciej

Poznaj azjatycką metodę „odwrotnego ściółkowania”, która rewolucjonizuje pielęgnację roślin.

Dowiedz się, jak zakopana warstwa ściółki organicznej spowalnia parowanie wody i zatrzymuje składniki odżywcze.

Odkryj, które rośliny najbardziej skorzystają na tej technice i dlaczego warto ją zastosować w swoim ogrodzie!

Azjatycka metoda zabezpieczania roślin. Chroni przed nadmierną utratą wody oraz substancji odżywczych

W ostatnim czasie na forach internetowych coraz większą popularnością cieszy się tak zwane odwrotne ściółkowanie. To prosty zabieg pielęgnacyjny, który jako pierwsi zaczęli stosować Azjaci. Klasyczne ściółkowanie polega na rozłożeniu warstwy ochronnej na glebie wokół korzenie liści. Metoda ta jest jednym z elementów zabezpieczających krzewy i byliny przed mrozem i wiatrami. Dodatkowo, klasyczne ściółkowanie ogranicza rozrost chwastów i utratę substancji odżywczych przez podłoże.

Odwrotne ściółkowanie to azjatycka metoda, która choć wymaga nieco więcej pracy, to przynosi rewelacyjne efekty. Polega ona na dokładnym przygotowaniu podłoża wokół roślin. Należy usunąć chwasty, a także spulchnić i obficie podlać glebę. Na tak przygotowaną glebę nakłada się ściółkę organiczną w postaci torfu, kory lub kompostu i przysypuje się ją cienką warstwą gleby. W ostatnim kroku znów należy podlać podłoże. W klasycznym ściółkowaniu warstwa ochronna pozostaje na zewnątrz, a w odwrotnym ściółkowaniu jest przykryta ziemią. Zabieg ten bardzo spowalnia parowanie wody i utratę substancji odżywczych. Jak podaje portal deccoria.pl w 2023 roku chińscy naukowcy na łamach magazynu Water opublikowali wyniki badań analizujące zwiększenie wilgotności poprzez wprowadzenie odwrotnego ściółkowania. Z badania wynika, że zakopanie słomy sprawia, że woda odparowuje znacznie wolniej niż przy samym rozłożeniu ściółki na powierzchni. W analizach zauważano także mniejszą kumulację soli w górnych warstwach podłoża.

Ogrodnicy wskazują, że odwrotne ściółkowanie należy wykonać po ulewnych deszczach lub bardzo obfitym podlewaniu. W ten sposób zwiększa się wilgotność gleby. Odwrotne ściółkowanie to zabieg, który można wykonywać zarówno wiosną, jak i jesienią i wczesną zimą. Może on być elementem przygotowań roślin do zimy.

Odwrotne ściółkowanie - jak stosować w ogrodzie?

Odwrotne ściółkowanie najczęściej polecane jest dla roślin, które jesienią i zimą potrzebują wody. Zabieg ten możesz zastosować na tuje i inne iglaki, które zimą narażona są na susze fizjologiczną. Odwrotne ściółkowanie sprawdzi się również jako element przygotowujący do zimy krzewy ozdobne, takie jak hortensje, azalie oraz różaneczniki. Zabieg ten może zastąpić klasyczne kopczykowanie. Zakopana w ziemi warstwa ochronna zmniejszy utratę wodę i sprawi, że substancje odżywcze będą regularnie dostarczane do korzeni i pędów.