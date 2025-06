Hortensje niebieskie jak niebo. Tym je podsypuj, a kwiaty będą zdrowe i nie zmienią koloru

Wsyp do słoika i wstaw do szafy. Przez długie tygodnie Twoje ciuchy będą pachnieć lepiej niż witryny sklepów. Zapach wiosny i kwiatów będzie otulał Cie, za każdym razem, gdy otworzysz szafę

Wiele osób zastanawia się co zrobić, aby hortensja była niebieska. Kwiaty w tym kolorze wyglądają pięknie w ogrodzie, ale niestety często ich barwa się zmienia. Dlatego warto zastosować specjalny domowy nawóz, dzięki któremu utrzymamy upragniony kolor hortensji.

Niebieskie hortensje. Jak o nie dbać?

Hortensje zmieniają kolory. Wie o tym każdy, kto choć raz zasadził niebieski krzew w ogrodzie. Nieodpowiednia pielęgnacja może sprawić, że kwiaty zmienią barwę na różową. Wszystkiemu winna jest ziemia. Hortensje lubią kwaśną glebę. Dlatego, jeśli podłoże jest źle dobrane, rośliny stają się różowe. Na szczęście jest kilka sposobów na to, jak temu zaradzić. W zależności od gatunku kwiatów możemy uzyskać różne kolory przez odpowiednie nawożenie i nie zawsze musimy sięgać po chemiczne środki. Aby hortensje kwitły na niebiesko, podstawą jest kwaśna ziemia — pH wynoszące od 4,5 do 5,5. Jeśli wsadzimy kwiaty, właśnie do takiej gleby nie musimy się martwić, że niebieskie kwiaty zmienią kolor. Jednak, gdy zauważymy, że ich barwa się zmienia, wtedy warto zasilić roślinę kwaśnym torfem. Na rynku są także specjalne odżywki do niebieskich hortensji, ale możemy także wykorzystać sprawdzony sposób naszych babć. Wystarczy zaparzyć kawę, a fusy wykorzystać do podsypywania hortensji. Hortensje poza kwaśną glebą uwielbiają także wilgotne podłoże. Dlatego, jeśli chcemy należycie dbać o te kwiaty, musimy pamiętać o regularnym i dość obfitym podlewaniu. Krzewu nie wolno sadzić także na nasłonecznionym stanowisku. Ostre słońce nie służy roślinie. O wiele lepiej będzie rosła w półcieniu. W okresie suszy ważne jest także ściółkowanie gleby, które zapobiegnie utracie wilgoci. Istotne jest także odpowiednie nawożenie, które zapewni obfite kwitnienie. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo preparatów przeznaczonych do hortensji, ale trzeba stosować je zgodnie z instrukcją. Nadmiar nawozu może wywołać odwrotne skutki.

Niebieskie hortensje w przesądach

Hortensje są niezwykle popularne w Japonii, to właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni powstało wiele przesądów dotyczących tych kwiatów. Szczególne znaczenie mają hortensje w kolorze niebieskim.

- Przesądy w całym kraju mówią, by nie sadzić ich przy domu, bo wysysają szczęście i prowadzą do staropanieństwa córek. Mimo tego zobaczycie je w wielu ogrodach domowych – tłumaczy na Instagramie polka mieszkająca w Japonii znana jako @emi_tsukawaki_official.

Blogerka zaznacza, że w Japonii hortensje nazywane są Ajisai. - „Najbardziej jednak kojarzone są ze świątyniami buddyjskimi tzw. Otera お寺, zwyczaj sadzenia Ajisai na terenach świątynnych zaczął się z przykrej kwestii wybuchających epidemii podczas pory deszczowej tzw. Tsuyu. Wahania temperatur i duża wilgotność były idealnym środowiskiem dla chorób, które szybko zamieniały się w epidemie i dziesiątkowały ludzie. Dlatego na znak żałoby zaczęto sadzić Ajisai. To również dlatego Ajisai kojarzone są z duchami”.

Jednak Emi Tsukawaki wyjaśnia także, że hortensje mają dwa oblicza.

- Istnieje tradycja, gdzie gałązkę kwiatu hortensji zawija się w biały papier przewiązany specjalnym czerwonym 水引き mizuhiki, tak wykonany talizman 6 czerwca wywieszony przy drzwiach domostwa odganiał choroby, które podczas Tsuyu szalały, oprócz tego przynosił szczęście o fortunę domowi. Jeśli jednak taki talizman powiesiło się w toalecie, chroniło to kobiety przed chorobami układu rodnego – czytamy na Instagramie @emi_tsukawaki_official.

