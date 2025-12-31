Niczym romantyczna uliczka we Włoszech, a jednak w Polsce. To najpiękniejsza kamiennica w całej Europie?

Łódź skrywa niezwykłe miejsce – Pasaż Róży, uznawany za jedno z najpiękniejszych podwórek w Polsce.

To bajkowe podwórko zachwyca szklaną mozaiką na fasadzie kamienicy, tworząc magiczną krainę luster.

Za projektem kryje się wzruszająca historia walki córki artystki z chorobą, symbolizowana przez rozsypane kawałki szkła.

Odkryj, jak Pasaż Róży stał się symbolem nadziei i dlaczego musisz go zobaczyć!

Najpiękniejsze polskie podwórko. Kamienica w Łodzi zachwyca

Polska pełna jest zakamarków, które robią wrażenie. Warto je odkrywać i dać się ponieść ich magii. Jednym z takich miejsc jest podwórka tuz za bramą kamienicy przy ulicy Piotrowskiej w Łodzi. Tak zwany Pasaż Róży to jedno z najpiękniejszych polskich podwórek. Wchodząc tam przenosimy się w inny, baśniowy świat. Jest on niczym brania Tajemnicze Ogrodu lub przedsionek Narni. Wszystko dzięki wyjątkowej, szklanej mozaice, która znalazła się na fasadzie kamienicy. Autorką instalacji jest Joanna Rajkowska, która wraz ze studentami łódzkiej ASP postanowiła zmienić to miejsce w wyjątkową, baśniową krainę pełną luster. Pasaż Róży to na pozór zwykłe podwórko, jaki w Polsce wiele. Jednak już pierwsze kroki w jego głąb wskazują, że jest tu inaczej. Szklana mozaika nadaje wyjątkowy klimat i odbija światło słoneczne tworząc magiczny klimat. W noce, gdy do głosu dochodzi światło księżyca jest tu jeszcze piękniej.

Niezwykły projekt i piękna historia

Za tym magicznym miejsce kryje się również wzruszająca historia. Jak podaje gazeta.pl projekt Pasażu Róży powstał w 2014 roku w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Autorka wyjątkowej mozaiki chciała w ten sposób zawrzeć coś więcej niż samą transformację kamienicy. Jej córka, Róża zmagała się z nowotworem oczu, a instalacja Pasażu Róży ma opowiadaj jej historię. Rozsypane kawałki szkła mają być niezwykłą metaforą i odnosić się do odbudowy siatkówki oka po chemioterapii. Pasaż Róży w Łodzi to zdecydowanie to ukryte miejsce, które warto odwiedzić.