Dokąd na city-break?

Podróż zamiast róż. Propozycje na city-break w ramach prezentu na Dzień Kobiet

Karty podarunkowe, vouchery, niematerialne prezenty, możliwość doświadczenia czegoś nowego — to wśród Polaków jeden z trendów, który coraz wyraźniej widać. Przed nami 8 marca i Dzień Kobiet, a więc okazja, żeby zaskoczyć czymś, co nietuzinkowe. Podróż we dwoje, w dowolnym terminie, w cenie bukietów kwiatów? A może babski wypad w gronie przyjaciółek, żeby odetchnąć od codzienności? Tak, nadal można upolować oferty na zakup lotów w śmiesznej cenie, która śmiało może konkurować z ceną bukietu kwiatów, flakonu perfum czy kolacji w ulubionej restauracji. Dokąd? Np. na Sycylię, do miasteczka, w którym kręcono drugi sezon serialu Biały Lotos, do Tirany, Rzymu, Mediolanu czy Londynu.