Biały lotos 2. sezon. Miejsca z serialu, które warto odwiedzić w wakacje 2023. Sprawdź, gdzie kręcono hitowy serial HBO i jak dolecieć tam z Polski

Pałac San Domenico to miejsce, gdzie kręcono„Biały lotos” 2. W serialu HBO to właśnie w tym kurorcie mieści się luksusowy White Lotus. Drugi sezon produkcji przenosi widzów na Sycylię. Włoska wyspa raczej nie może narzekać na brak turystów, którzy każdego roku tłumnie ją odwiedzają w poszukiwaniu starożytności, baroku czy wrażeń jakie może zagwarantować spacer zboczami wulkanu Etna. Jednak wkrótce turystów będzie jeszcze więcej. Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów i firma traveltech sprawdziła, że po premierze drugiego sezonu serialu w Polsce (październik 2022), wzrosło zainteresowanie podróżami na Sycylię. Grudzień 2022 oraz styczeń b.r. to miesiące, kiedy Kiwi.com zarejestrowała najwięcej rezerwacji lotów na włoską wyspę. Było ich niemal 4 razy więcej niż w listopadzie 2022, miesiąca od którego liczba rezerwacji zaczęła rosnąć. Wśród osób dokonujących rezerwacji 51 proc to kobiety, a 49 proc. mężczyźni. 43 proc. użytkowników dokonało rezerwacji od 3 tygodni do 2 miesięcy przed planowaną podróżą, z kolei co piąty użytkownik zrobił to z wyprzedzeniem od 2-4 miesięcy. Na miejscu 37 proc. podróżujących ma zamiar pozostać do 3 dni, 31 proc. planuje pobyt trwający od 4-6 dni, a 30 proc. spędzi tam długie wakacje, od 1-2 tygodni.

Biały lotos 2. sezon. Gdzie kręcono serial?

W drugim sezonie autorzy serialu „Biały lotos” zabierają widzów na Sycylię. Głównym miejscem jest niewielka miejscowość Taormina, w której znajduje się luksusowy hotel. W rzeczywistości, to wzniesiony na klifie pałac San Domenico. Niegdyś był klasztorem, dziś mieści się w nim pięciogwiazdkowy hotel Four Seasons z restauracją „Principe Cerami”. Lokal z gwiazdką Michelin był często odwiedzany przez bohaterów produkcji HBO. Żeby zobaczyć serialowy klub na plaży, trzeba się jednak udać do sąsiadującego z Taorminą miasteczka Giardini Naxos i restauracji „La Cambusa”. Bohaterowie „Białego lotosu” wyruszają także na liczne wycieczki do okolicznych miejscowości. Jedną z nich jest znana „Ojca chrzestnego” - Fiumefreddo di Sicilia, gdzie znajduje się willa Castello degli Schiavi. To właśnie ten budynek został zaadaptowany na siedzibę filmowego Michaela Corleone.

Biały Lotos 2. sezon. Miejsca z serialu, które warto zobaczyć

Eksperci z Kiwi.com przygotowali listę miejsc z serialu, które warto zobaczyć podczas pobytu na Sycylii. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Taormina. Malownicze miasteczko położone na wzgórzu, na wschodnim wybrzeżu wyspy, nieopodal Etny. To jedno z najpopularniejszych miast we Włoszech, ze względu na fascynującą architekturę, historię i pięknie zachowane średniowieczne uliczki. To, co z pewnością rzuci się w oczy to motyw Teste di Moro (głowa Maura) - ceramiczne wazony, donice w kształcie głowy Maura, które są na Sycylii niemal wszechobecne, również w Taorminie. Zdobią balkony, tarasy i wnętrza sycylijskich domów. Kolejnym serialowym miejsce jest Isola Bella - mała, bezludna wyspa obok Taorminy. Za niewielką opłatą można na nią dotrzeć promem, a na miejscu wypożyczyć skuter wodny. Nie wolno także zapominać o wulkanie. Etna to jeden z czynnych w Europie wulkanów, który oprócz pieszych wędrówek oferuje degustację wina Passopisciaro. Warto pamiętać, że nawet w lecie, wybierając się na Etnę, powinniśmy mieć ze sobą wygodne buty i ciepłe, wiatro i wodoszczelne ubranie. W podróży po Sycylii warto także odwiedzić Noto. Piękne miasteczko z sycylijską architekturą w stylu barokowym. To tam, w luksusowej Villa Elena, bohaterki serialu spędziły babski wieczór. W Noto można także zwiedzić katedrę, dom-muzeum Pałac Nicolaci, a następnie wyruszyć w drogę na 20 minut, aby odwiedzić plażę Calamosche.

Taormina na Sycylii. Jak dole ciec z Polski? Ile kosztują bilety?

Kiwi.com wskazuje, że średnia cena biletu na Sycylię po dacie premiery Białego Lotosu, czyli po 30 października 2022 na podróż w 2023 roku utrzymywała się na poziomie 86 euro (około 405 zł). Obecnie za lot z Katowic do Katanii w lutym, w okresie trwających w Polsce ferii, zapłacimy około 236 zł. Jak wskazują eksperci Sycylia jest doskonałym miejscem na podróż w zasadzie o każdej porze roku. Nawet w styczniu i latem można tam korzystać ze słońca. Temperatury nierzadko sięgają 20 stopni. Najpopularniejsze trasy lotnicze z Polski to: Kraków – Katania; Warszawa – Katania; Katowice – Katania; Wrocław – Palermo; Kraków – Palermo.

