W poszukiwaniu tanich biletów lotniczych na wakacje 2023 lepiej się pospieszyć. Eksperci z Kiwi.com (firma travel tech i wyszukiwarka tanich lotów), podkreślają, że jeśli chcemy upolować atrakcyjną ofertę, to trzeba działać już. Koszt podróży samolotem w tym roku będzie wyższy niż w ubiegłym ale nadal niższy niż w 2019 roku. Średnia cena za bilet na krótkich trasach w obrębie Europy w tym roku wynosi 65 euro (około 306 zł), podczas gdy w 2019 roku była na poziomie 89 euro (około 400 zł). - Widzimy, że niektórzy z głównych europejskich przewoźników nisko kosztowych, którzy znacznie zwiększyli swoją zdolność przewozową od czasu Covid, rozpoczynają agresywne promocje cenowe na początku tego roku. Promocje te mają na celu głównie zapewnienie zapełnienia samolotów w pierwszym kwartale roku, który zwykle jest słabszym okresem pod względem popytu na podróże, niż pozostałe. Warto również podkreślić, że niektóre linie lotnicze przedłużają promocje na okres podróży od kwietnia do czerwca. Jest to podyktowane ambitnymi celami wzrostu przewoźników nisko kosztowych i dodatkowymi samolotami, które planują wprowadzić w 2023 roku - mówi Mario Gavira, wiceprezes ds. wzrostu w Kiwi.com.

Kiedy najlepiej kupować bilety lotnicze? Tak upolujesz super promocje nie tylko na wakacje 2023

Z obserwacji ekspertów wynika, że najkorzystniejszym terminem na kupno biletów są styczeń i luty a następnie marzec, kwiecień i maj. Od czerwca do końca września jest najdrożej. Ceny biletów spadają w październiku. Jak zauważa Mario Gavira z Kiwi.com - Im szybciej klienci zarezerwują bilety w tym roku, tym bardziej prawdopodobne jest, że uzyskają lepsze ceny, ponieważ oczekujemy, że popyt na podróże lotnicze pozostanie silny, a przepustowość linii lotniczych będzie ograniczona, co przełoży się na stopniowe wzrosty cen bliżej terminów podróży klientów dokonujących rezerwacji.

Najpopularniejsze kierunki podróży na 2023 rok. Polacy stawiają na Włochy

Jak wynika z danych Kiwi.com w 2023 roku Polacy stawiają na Włochy. Ten kraj znajduje się na pierwszym miejscu najczęściej wybieranych kierunków, przez klientów wyszukiwarki (rezerwacje od o grudnia 2023 do 12 stycznia 2023). Następne kraje na liście to kolejno: Hiszpania, Wielka Brytania, Francja i Norwegia.

Tak zaoszczędzisz na wakacje. Polacy mają swoje sposoby

Z badań przeprowadzonych przez Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com wynika, że Polacy, mimo inflacji nie chcą rezygnować z wyjazdu na wakacje. Dlatego zamierzają oszczędzać na innych wydatkach. Najwięcej ankietowanych (niemal 50 proc.), w tym ponad 53 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn, w ramach sposobu na oszczędzanie na pierwszym miejscu wskazało ograniczenie spotkań towarzyskich. Co ciekawe, chęć podróżowania i determinacja do odłożenia pieniędzy na ten cel wydaje się pozytywnie wpływać na nawyki zakupowe - co trzeci ankietowany postawi na upcycling, czyli korzystanie z tego, co już ma w nowy, inny i ulepszony sposób, zamiast kupowania nowych rzeczy. Najmłodsze pokolenie, generacja Z (w wieku 18-29 lat), ograniczyłaby zakup najnowszej technologii sprzętu elektronicznego (smartphony, tablety, laptopy itp.), korzystając dłużej z tego, co już ma - taką odpowiedź wskazało aż 37 proc. respondentów.

Jak oszczędzać na podróżach? Sposoby na tanie podróżowanie

Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów i podróży oraz firma traveltech, każdego dnia wykonuje 2 miliardy kontroli cen w 95 proc. globalnych zasobów lotniczych. Algorytm umożliwia użytkownikom znajdowanie lepszych opcji pod kątem tras i cen, których inne wyszukiwarki nie mogą zobaczyć. Chcąc uczynić podróżowanie jeszcze łatwiejszym i tańszym firma opracowała listę cennych travel hacków, które zdecydowanie warto znać.

Samodzielny transfer

Czyli samodzielna przesiadka, która umożliwia dotarcie do dowolnego miejsca docelowego, nawet jeśli linie lotnicze nie udostępniają go jako istniejącego planu podróży. Jak to działa? To dość proste. Wystarczy uzupełnić pole wyszukiwania „gdzie” i „kiedy”, a Kiwi.com stworzy plan podróży z oddzielnych lotów różnych linii lotniczych. Dzięki temu dotrzesz tam, gdzie chcesz — za mniej.

Gdziekolwiek

Gdziekolwiek to doskonała opcja dla tych, którzy stawiają na spontaniczność. Opcja ta pozwala znaleźć miejsce wypoczynku, które przede wszystkim spełnia parametry finansowe. Cel podróży nie jest tak ważny, jak budżet przeznaczony na ten cel. Stawiamy na spontaniczność i swobodę wyboru. W ciągu kilku dni możesz być w miejscu, o którym nawet nie marzyłeś, za jedyne grosze! Z danych Kiwi.com wynika, że ta opcja latem ubiegłego roku cieszyła się ogromną popularnością wśród turystów z Polski.

Opcja Nomad

Nomad to unikalna opcja wyszukiwania jedynie na platformie Kiwi.com - obejmuje wyszukiwanie i tworzenie planu podróży do wielu miast. Np. jeśli jesteś fanem festiwali muzycznych, których latem jest wiele w różnych krajach Europy, wystarczy, że podasz miasta, daty podróży i długość pobytu, a Kiwi.com wyszuka najtańsze możliwe trasy.

