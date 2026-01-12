Oni rządzą w branży. 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce

Agnieszka Morawska
2026-01-12 16:32

Kto ma realny wpływ na rozwój turystyki w naszym kraju? Eksperci portalu „Wasza Turystyka” dziesiąty rok z rzędu stworzyli prestiżowy ranking „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce”. W tegorocznej edycji pojawiło się 19 nowych nazwisk. Kapituła przyznała także Gąsiory Turystyki, czyli nagrody dla młodych talentów.

Gala Waszej Turystyki 2026

i

Autor: Katarzyna Cegłowska/ Materiały prasowe
  • Portal „Wasza Turystyka” opublikował ranking „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce”, wskazując liderów i nowe talenty.
  • W tegorocznej edycji wyróżniono 19 nowych nazwisk oraz przyznano nagrody „Gąsiory Turystyki” dla młodych liderów.
  • Podczas Gali Turystyki zebrano ponad 173 tys. zł na „Wakacje Marzeń” dla dzieci z domów dziecka.
  • Sprawdź, kto znalazł się w pierwszej dziesiątce i kto realnie kształtuje przyszłość polskiej turystyki.

Lista „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce” to nie tylko zestawienie nazwisk, ale także wyznacznik zmian w branży. Wskazówka dla inwestorów i inspiracja dla młodych ludzi, którzy chcą budować swoją karierę w turystyce. Pokazuje, że polski rynek jest różnorodny, otwarty na innowacje i coraz bardziej zrównoważony. Zestawienie obejmuje liderów branży od szefów biur podróży i linii lotniczych, przez przedstawicieli samorządów, po osoby kierujące organizacjami turystycznymi. Wybór „setki” odbywa się spośród 300 nazwisk. Najpierw eksperci z różnych środowisk, od biur podróży, przez hotelarzy, po przedstawicieli samorządów, zgłaszają kandydatów. Następnie kapituła ocenia m.in. decyzje biznesowe, aktywność medialną, wpływ na rozwój rynku i inicjatywy prospołeczne. Ranking pokazuje, kto realnie wyznacza kierunki rozwoju turystyki w Polsce. Nagrody i statuetki tradycyjnie wręczono podczas Gali Waszej Turystyki, która kolejny raz była wielkim świętem dla branży i okazją do zebrania pieniędzy na wakacje dla podopiecznych domów dziecka. Podczas aukcji charytatywnej udało się zebrać ponad 173 tys. zł.

100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce w 2025

W pierwszej dziesiątce znaleźli się:

  1. Michał Fijoł – prezes PLL LOT
  2. Piotr Henicz – wiceprezes Itaka Holdings
  3. Izabela Stelmańska – Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
  4. Jan Mazurczak – prezes Poznańskiej LOT
  5. Dariusz Górzny – prezes Wakacje.pl i Travelplanet.pl
  6. Maciej Szczechura – prezes Rainbow Tours
  7. Małgorzata Wilk-Grzywna – wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej
  8. Paweł Niewiadomski – prezes Polskiej Izby Turystyki
  9. Michael O’Leary – CEO Ryanair
  10. Ireneusz Raś – wiceminister Sportu i Turystyki

Pełna lista stu osób dostępna jest na stronie portalu „Wasza Turystyka" - www.waszaturystyka.pl/100-najbardziej-wplywowych-osob-w-polskiej-turystyce-2025/

Młodzi w branży

Oprócz „100 najbardziej wpływowych” redakcja „Waszej Turystki” drugi rok z rzędu zdecydowała o przyznaniu nagród imienia Adama Gąsiora - „Gąsiorów Turystki”. Nagroda, która ma upamiętnić zmarłego w 2023 roku założyciela „Waszej Turystyki”. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: Młody Lider Turystyki - Wiktoria Grabowska, Account Manager w Travel Advance; Turystyczne Odkrycie Roku - Dawid Karaś, zastępca dyrektora sprzedaży w PLL LOT; Nadzieja Turystyki - Michał Zieliński, przedstawiciel regionalny w EXIM tours.

Branża turtystyczna świętuje, dzieci jadą na „Wakacje Marzeń”

Tegorocznej Gali, podobnie jak poprzednim, towarzyszyła aukcja charytatywna. W tym roku udało zebrać się 173 200 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na program „Wakacje Marzeń” dla dzieci z domów dziecka. Na aukcji można było wygrać m.in.: ekskluzywne pakiety podróżnicze, lot szybowcem, lekcje tańca z gwiazdami, trening medialny prowadzony przez Tomasza Kammela, obiad ze Sławomirem Szmalem, mistrzem świata i byłym bramkarzem reprezentacji Polski w piłce ręcznej oraz obraz autorstwa Zosi Markowskiej.

