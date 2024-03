Dzień Świętego Patryka 2024, kiedy wypada? Na czym polega, jakie są symbole, co się wtedy pije i jak się obchodzi to święto w Irlandii, w Polsce i w USA?

Pociąg na trasie Polska – Chorwacja miał ruszyć w wakacje 2022. Urząd Transportu Kolejowego przyznał czeskiemu przewoźnikowi RegioJet otwarty dostęp do odcinka przebiegającego przez terytorium Polski na trasie międzynarodowej Kraków Główny – Rijeka/Split. Jednak Czesi nigdy nie zrealizowali swoich planów. Jakby tego było mało, w tym roku przewoźnik postanowił zawiesić także swoje hitowe połączenie z Pragi do Splitu. Jeśli chcemy nad Adriatyk pojechać pociągiem, zostaje nam na razie oferta słowackich kolei i trasa Wideń-Bratysława-Split. Jednak nie wykluczone, że temat bezpośredniego pociągu z Polski do Chorwacji podejmie PKP Intercity.

Pociąg z Polski do Chorwacji. Przed wakacjami 2024 wraca temat połączenia kolejowego z Krakowa

Chorwacja cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków, w ubiegłym roku ten kraj odwiedziło ponad milion naszych rodaków. Wielu z nich wybiera ten kraj ze względu na gwarancje pogody, piękne krajobrazy i łatwy dojazd. Najwięcej osób decyduje się na podróż własnym samochodem, rzadziej samolotem. Jednak bezpośrednia podróż z Polski do Chorwacji pociągiem to marzenie wielu Polaków, którzy nie przepadają za lataniem, a trasa nad Adriatyk pokonana samochodem jest zbyt mecząca. Dlatego temat połączenia kolejowego stał się przedmiotem rozmów krakowskich radnych, którzy chcą, by trasę do swojej oferty włączył polski przewoźnik. Jak podaje „Gazeta Krakowska”, Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. Radni poparli projekt jednogłośnie podczas sesji 20 marca. Rezolucja została skierowana do ministra infrastruktury i do PKP Intercity. Inicjatorem uruchomienia bezpośredniego pociągu z Krakowa do Splitu jest Konsul Honorowy Republiki Chorwacji — Paweł Włodarczyk.

- Duże zainteresowanie podróżami do Perły Adriatyku, przy jednoczesnym braku bezpośredniego połączenia kolejowego z tą częścią Europy sprawia, iż Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie, który jest inicjatorem uruchomienia bezpośredniego pociągu z Krakowa do Chorwacji, spotyka się na co dzień z licznymi zapytaniami i apelami dotyczącymi uruchomienia bezpośredniego połączenia między Krakowem a miastami Chorwacji — tłumaczą radni i dodają — Uruchomienie bezpośredniego pociągu z Krakowa do Chorwacji ułatwi wyjazdy osobom starszym, pozwoli na komfortowe podróżowanie, szczególnie rodzin z małymi dziećmi, nocą, umożliwi przewóz większych bagaży oraz znacznie obniży koszty transportu w stosunku do podróży samochodem czy autokarem. Jednocześnie nowa, kolejowa oferta przewozowa, poza ułatwieniem i podniesieniem komfortu podróżowania do Chorwacji dla mieszkańców Krakowa stanowiłaby również atrakcyjną, turystyczną i biznesową, ofertę Krakowa dla mieszkańców, tak przyjaznej dla Polaków, Chorwacji.

