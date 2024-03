W tej europejskiej restauracji Polacy jedzą za darmo. Ambasada RP potwierdza, wszystko zostało opłacone sto lat temu

Dzień Świętego Patryka 2024, kiedy wypada? Na czym polega, jakie są symbole, co się wtedy pije i jak się obchodzi to święto w Irlandii, w Polsce i w USA?

W mediach społecznościowych Ambasady RP w Belgradzie pojawiły się zdjęcia naszych dyplomatów odwiedzających „Caffe Corner” w Valjevie, a wraz z nimi ciekawa historia dotycząca Polaków. Według pracowników ambasady nasi rodacy nie płacą za posiłki i napoje w tym miejscu. Ma to być gest wdzięczności właścicieli restauracji wobec polskiego lekarza Ludwika Hirszfelda.

W tej europejskiej restauracji Polacy jedzą za darmo. Ambasada RP potwierdza wszystko zostało opłacone z góry już sto lat temu

Valjevo to niewielka miejscowość oddalona około 100 km od stolicy Serbii – Belgradu. Miasto jest malownicze położone nad brzegiem czterech rzek, z których jedna to Gradac, uznawana za jedną z najczystszych w Europie. Centrum miasta zachwyci fanów orientalnego stylu. Nie brakuje tu także muzeów i klasztorów oraz innych zabytków. Jak się okazuje, miejscowość może urzekać także ze względu na swoją gościnność. W szczególności kawiarnia i restauracja „Caffe Corner”.

- Czy wiecie, że w Valjevo jest kawiarnia-restauracja, w której Polacy mogą zjeść lunch lub napić się drinka całkowicie za darmo?! Musimy podziękować za to doktorowi Ludwickowi Hirsfeldowi!Słysząc historię Hani i Ludvika Hirsfelda, ich poświęcenia nie tylko dla mieszkańców Valjewa, ale dla całego Serbskiego narodu, Čorçe Momić, właściciel kawiarni-restauracji Corner w Valjewie, postanowił nigdy więcej nie pobierać opłat za żadnego Polaka! Przedstawiciele ambasady odwiedzili Pana Đorđa Caffe Corner! I uwierzcie nam — to prawda![...], a kiedy poprosiliśmy kelnera o rachunek, dostaliśmy odpowiedź — Hirsfeld zapłacił za to 100 lat temu! - czytamy na FB w Ambasady RP w Belgradzie.

Warto dodać, że w czasie I wojny światowej całe Valjevo było przekształcone w szpital, w którym leżeli ranni i ranni oraz chorzy na epidemię tyfusu. To właśnie wtedy polski lekarz, bakteriolog i immunolog pomógł w wielkiej akcji zwalczania tyfusu plamistego. Brał także udział w tworzeniu serbskiej służby zdrowia. Do dziś wielu Serbów jest mu za to wdzięcznych w tym właściciel „Caffe Corner”. Jednak zanim złożymy zamówienie, warto dopytać, czy oferta darmowych posiłków dla Polaków jest aktualna.

