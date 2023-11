Uczty na Titanicu były wystawne jak na królewskim dworze. Pasażerowie pierwszej klasy jedli dania, o których wielu może pomarzyć. Co znalazło się w menu na kilka dni przed katastrofą?

O tym, co jedli pasażerowie Titanica wiemy już całkiem sporo. Powstało nawet kilka książek kucharskich inspirowanych daniami serwowanymi na słynnym statku, który 10 kwietnia 1912 roku wypłynął w dziewiczy rejs Southampton do Nowego Jorku. Luksusowy statek zatonął po zderzeniu z gorą lodową niecałe pięć dni później. Ostatnim posiłkiem dla pasażerów była tradycyjna wystawna kolacja. Nikt nie spodziewał się, że kilka godzin później dojdzie do katastrofy. Z odnalezionego menu z 14 kwietnia dowiadujemy się, że w pierwszej klasie serwowano m.in. ostrygi, filet mignon, pieczoną kaczkę, budyń waldorfski z jabłkami i orzechami włoskimi. Karta ze spisem dań ostatniego dnia feralnego rejsu trafiła na aukcję w 2015 roku i została sprzedana za 118 tysięcy dolarów. Natomiast w sobotę 11 listopada na akcji w Londynie sprzedano kartę menu z kolacji serwowanej 11 kwietnia 1912 roku, czyli trzy dni przed zatonięciem Titanica.

Menu z Titanica sprzedane za 84 tys. funtów. Pasażerowie pierwszej klasy jedli dania, o których wielu może pomarzyć. Co znalazło się w menu na kilka dni przed katastrofą?

Menu z Titanica z 11 kwietnia 1912 z wytłoczoną czerwoną flagą White Star Line zostało sprzedane przez dom aukcyjny w Henry Aldridge & Son Ltd z hrabstwa Wiltshire w Wielkiej Brytanii. Jak podaje „The New York Times”, dyrekcja spodziewała się, że karta osiągnie maksymalną cenę 70 tys. funtów. Ostatecznie została sprzedana za 84 tys. funtów. Specjaliści podkreślają, że to prawdopodobnie jedyny egzemplarz pokładowego menu z nocy 11 kwietnia – czyli trzy dni przed uderzeniem Titanica w górę lodową. Nie jest jasne, w jaki sposób karta ocalała, wiadomo jedynie, że została znaleziona w albumie fotograficznym z lat 60. przez córkę i zięcia nieżyjącego już kanadyjskiego historyka Lena Stephensona. Zdjęcie menu jest dostępne w sieci, mimo że woda rozmyła litery, to można z niego odczytać, jakie dania mogli jeść pasażerowie pierwszej klasy. Do wyboru było mnóstwo dań mięsnych, rybnych, a także deserów. Na talerzach najbogatszych mogły więc znaleźć się: ostrygi, łosoś z sosem holenderskim, Tournedos, czyli stek wykrojony ze środka polędwicy wołowej, pieczony kurczak, kaczka z sosem z porto, kotleciki jagnięce z sosem miętowym, purée z pasternaku, francuska tarta z morelami, czy pudding Victoria (krem przypominający budyń, zrobiony m.in. z: jabłek, dżemu morelowego, suszonych wiśni, brandy, jajek i śmietany).

Titanic, wyruszając w dziewiczy rejs, był największym pasażerskim statkiem na świecie. Transatlantyk należący do towarzystwa okrętowego White Star Line podczas swojego pierwszego i jedynego rejsu, tuż przed północą 14 kwietnia 1912 r. uderzył w górę lodową na Oceanie Atlantyckim. 2 godz. i 40 minut później zatonął. W wyniku katastrofy zginęło ponad 1500 spośród ponad 2200 znajdujących się na pokładzie pasażerów i członków załogi.

