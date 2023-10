Polskie wina są dostępne na pokładach samolotów LOT-u już od kilku lat. Pasażerowie mieli okazję skosztować m.in. rieslinga ze Starej Winnej Góry w Górzykowie (woj. lubuskie), czy Solarisa z winnicy Turnau w Baniewicach (woj. zachodniopomorskie). Białe wytrawne wino okazało się strzałem w dziesiątkę. Zainteresowanie trunkiem było ogromne, dlatego polski przewoźnik daje szanse kolejnym winnicom.

Polska kultura winiarska przeżywa renesans. Przybywa winnic i smakoszy

Polskie tradycje winiarskie sięgają XII wieku, chociaż według archeologów, winnice na naszych terenach zaczęły pojawiać się już na przełomie IX i X wieku. Jednak we współczesnej Polsce rozwój winiarstwa następuje właśnie teraz. Z roku na rok przybywa winnic oraz specjalistów, którzy z pasją wyciskają z gron wszystko, co najlepsze. W styczniu 2022 roku zarejestrowanych winnic było 376, podczas gdy w tym roku jest ich już około 500. Choć to Zielona Góra przez wiele lat była uważana za stolicę polskiego wina, to winnice i winiarnie są już niemal w całym kraju (minimum trzy w każdym województwie). Jeśli dodać do tego zmiany klimatu, które sprzyjają uprawie winorośli, wszystko wskazuje na to, że Polska ma szansę stać się niebawem znaczącym graczem na rynku, choć na to niebawem jeszcze kilkanaście lat raczej poczekamy. Jednak wiąże się to jedynie z możliwościami produkcyjnymi, a nie z jakością trunków. Krajowe winnice wciąż są niewielkie, za to wina zdobywają coraz większe uznanie sommelierów i smakoszy. Nie brakuje turystów, którzy przemierzają szlak polskich winnic, ani restauratorów, którzy karty dań układają w oparciu o pełnię smaków szlachetnych białych i czerwonych trunków.

Polskie wino leci w świat. Winnice z Lubelszczyzny uzupełnią podniebne menu na pokładzie PLL LOT

Polskie wino przestaje być niszowe, zainteresowanie rodzimym trunkiem rośnie wśród samych Polaków, ale także wśród gości z zagranicy. Polskie Linie Lotnicze Lot kolejny raz zamierzają włączyć się w promocję naszej kultury winiarskiej. Od listopada 2023, przez dwa miesiące w menu dostępny będzie trunek z winnicy Mickiewicz. W styczniu w karcie pojawi się Winnica Zamojska.

„Na pokładach samolotów LOT-u wina z Winnic Mickiewicz i Zamojskiej dotrą do portów lotniczych w USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Indiiach. Wina wybierają wykwalifikowani sommelierzy, z ponad 20-letnim doświadczeniem. Dzięki wieloletniej współpracy z Centrum Wina ich specjaliści na przestrzeni lat poznali upodobania naszych pasażerów, co znacząco ułatwiło wybór win na pokłady naszych samolotów” – informuje polski przewoźnik.

Mickiewicz na pokładzie samolotu. Souvignier Gris z Roztocza w listopadowej i grudniowej karcie

Południowo — zachodni stok najwyższego wzniesienia okolic Opola Lubelskiego to miejsce, w którym rosną i dojrzewają winogrona Mickiewiczów. Pierwsze, testowe krzewy pojawiły się tam w 2004 roku i od tego czasu winorośl zaczęła stopniowo opanowywać cały stok. Dziś winnica rodzinna Mickiewicz to znana marka w winiarskim świecie. Niebanalne, świeże i czyste a właściciele nie boją się wyzwań. W winiarni powstają trunki z takich szczepów jak Johanniter, Riesling, Solaris, Cortez, Zweigelt, Muscaris, Hibernal i Souvinger Gris. Właśnie ten ostatni pojawi się na pokładzie LOT-u. W białym wytrawnym winie, można wyczuć aromaty gruszki i melona. Jest mineralne, z długim finiszem pasuje dok serów, dań z drobiu i tłustych ryb. Trunek będzie dostępny na pokładzie samolotów LOT-u w listopadzie i grudniu.

„Jest to dla nas nobilitacja i wyróżnienie, jesteśmy niesamowicie szczęśliwi z tego powodu” – przyznaje właściciel winnicy Maciej Mickiewicz. Realizacja lotniczego zamówienia to 1600 butelek, czyli niemal cała produkcja. Zatem co zostanie tym, którzy zasmakują w Souvignier Gris 2022 i przyjadą do winiarni po więcej?

„Mamy inne też inne wina” – mówi Maciej Mickiewicz i dodaje, że najbardziej dumny jest z białych win — Rieslinga oraz Solarisa, oraz z czerwonych ze szczepu Cortez. Winnica Mickiewicz jest otwarta dla gości, a w ofercie win mnóstwo, opowieści właścicieli z pasją są miłym dodatkiem na enoturystycznym szlaku.

Winnica Zamojska i Seyval Blanc w styczniu i lutym lecą wysoko

Po tym, gdy z karty pokładowego menu samolotów LOT-u zniknie Souvinger Gris z Winnicy Mickiewicz, pojawi się Seyval Blanc z Winnicy Zamojskiej. Białe wytrawne wino pełne aromatu i smaku. Okrągłe, zrównoważone i mineralne z aromatami dojrzałej szarej renety, białej brzoskwini, kwaśnej mandarynki, szparagów, kwiatu jaśminu, a nawet tropikalnych owoców takich jak marakuja. Jednak w Winnicy Zamojskiej dojrzewają także takie szczepy Solaris, Johanniter, Hibernal, Muscaris, Souvignier Gris, Rondo, Regent, Cabernet Cortis i Cabernet Cantor. Z odpowiednio dojrzałych winogron powstają wina, nad którymi czuwa Artur Podhajny, który po latach pracy w korporacji, w 2011 roku postanowił założyć winnicę. O miejscu zdecydowała historia.

„Szukałem idealnego miejsca i kiedy okazało się, że w XV wieku w tym miejscu były winnice, to po co szukać dalej” – mówi Artur Podhajny, którego winnica znajduje się około 20 kilometrów od Zamościa.

To, co dla wielu miłośników wina istotne – podczas produkcji wina nie używa się żadnych środków chemicznych, stabilizatorów i konserwantów.

