Przed chłodnymi nocami biorę garść i gęsto sypię pod krzewy borówek. Przetrwają nawet największe mrozy. Jesienna pielęgnacja borówki amerykańskiej 

Przygotowanie borówki amerykańskiej na zimę jest kluczowe dla obfitych plonów w kolejnym sezonie.

Jesienna pielęgnacja obejmuje podlewanie, przycinanie, nawożenie i zabezpieczenie korzeni przed mrozem.

Zastosuj ściółkowanie kwaśną korą sosnową lub trocinami, aby chronić korzenie i zakwasić glebę.

Odkryj prosty, domowy nawóz z bananów, który wzmocni krzewy borówki przed zimą!

Tak przygotujesz borówki amerykańskie w ogrodzie na zimę

Pożegnaliśmy lato, a co z a tym idzie - wkrótce możemy spodziewać się spadku temperatur, a nawet przymrozków w nocy. I chyba każdy posiadacz ogrodu zdaje sobie sprawę z tego, że wiele roślin w nim uprawianych trzeba na ten okres odpowiednio przygotować. Dotyczy to także krzewów borówki amerykańskiej. Oczywiście o ile chyba każdy hodowca borówki doskonale wie czym nawozić i jak pielęgnować te krzaczki owocowe w okresie wiosenno-letnim, o tyle o jesiennej pielęgnacji borówki amerykańskiej wie niewiele osób. To właśnie ona jest kluczowa przed zimą i przymrozkami. Wzmocni krzewy i sprawi, że przetrwają one zmieniające się warunki atmosferyczne i będą odporne na choroby. Dzięki temu wiosną borówka znów bujnie zaowocuje. Jak powinna wyglądać pielęgnacja borówki amerykańskiej jesienią? Trzeba pamiętać o podlewaniu, przycinaniu, nawożeniu oraz o zabezpieczeniu korzeni.

Przed chłodnymi nocami biorę garść i gęsto sypię pod krzewy borówek

Wiele osób zastanawia się jak zabezpieczyć korzenie borówek przed mrozami. Tu kluczowym zabiegiem jest ściółkowanie, czyli uzupełnienie warstwy ściółki wokół krzewów borówki amerykańskiej. Najlepsza ściółka to kwaśna kora sosnowa, trociny lub igliwie. Ściółka chroni korzenie przed mrozem, utrzymuje wilgoć w glebie, zapobiega wzrostowi chwastów i zakwasza glebę. Dlatego zanim przyjdą chłodne noce biorę pełną garść kory lub trocin i obficie podsypuję nimi ziemię wokół krzewów borówek.

Jesienna pielęgnacja krzewów borówki amerykańskiej. Zasady

Pielęgnacja borówki amerykańskiej jesienią jest kluczowa dla jej zdrowego wzrostu i obfitych plonów w przyszłym roku. Jesienne zabiegi przygotowują roślinę do zimy i pomagają jej zgromadzić zapasy na następny sezon. Jesienią zadbaj o borówkę amerykańską, regularnie ją podlewając, zwłaszcza w suche dni, ale unikaj przelania. Po zakończeniu owocowania zastosuj nawóz jesienny z niską zawartością azotu, a wysoką potasu i fosforu, albo użyj kompostu lub obornika. Uzupełnij warstwę ściółki z kory sosnowej, trocin lub igliwia. Usuń chore i uszkodzone pędy, przeprowadzając przycinanie sanitarne. Sprawdzaj rośliny pod kątem chorób i szkodników, a w razie potrzeby wykonaj oprysk. Usuń opadłe liście spod krzewów. Młode krzewy okryj agrowłókniną lub słomą, a pnie zabezpiecz przed gryzoniami. Jeśli pH gleby jest zbyt wysokie, zakwaś ją.

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej na jesień

Jesienią krzaczki borówki amerykańskiej zdecydowanie najbardziej potrzebują potasu, który błyskawicznie wpłynie na kondycję roślin i sprawi, że bez najmniejszego problemu przetrwają zimę i przymrozki. Taki jesienny nawóz do borówki amerykańskiej można przygotować w domu, bez zbędnego wydawania pieniędzy. Dlatego sięgnij po skórkę bananową. Zamiast wyrzucać ją do kosza, zalej ją 1 l ciepłej wody, a następnie odstaw w ciepłe i zacienione miejsce. Po 2 dniach wystarczy rozcieńczyć wodą, w proporcji 1:1 i podlać swoje krzaczki borówki.