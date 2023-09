Jak przygotować hortensje na zimę? Najlepszy sposób na zimowanie hortensji w donicach i w ogrodzie

O tym jak zabezpieczyć hortensje przed zimą trzeba pomyśleć już w momencie zakupu sadzonek. Niektóre odmiany tych kwiatów są odporne na bardzo niskie temperatury ale nie wszystkie. Dlatego, kiedy sadzimy hortensje musimy zdawać sobie sprawę z tego, że o niektóre kwiaty trzeba będzie zadbać jeśli chcemy, by zakwitły znów i cieszyły nasze oczy przez całe lato aż do późnej jesieni.

Jak zabezpieczyć hortensje na zimę? Te odmiany dobrze radzą sobie z mrozem

Hortensje mają mnóstwo odmian i niektóre znakomicie radzą sobie z mrozem. Niektóre trzeba jednak zabezpieczyć na zimę. Mowa tutaj o kapryśnej hortensji ogrodowej, której musimy zapewnić odpowiednie zimowanie. Mniej wysiłku będzie w przypadku hortensji bukietowej i krzewiastej. Odmiany, które dobrze znoszą niskie temperatury to Vanille Fraise, którą możemy przechowywać nawet w temperaturze - 28 stopni Celsjusza. Trzeba jednak pamiętać, by hortensja miała słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisko. Podobnie jest z odmianami hortensji bukietowych: Little Lime, Grandiflora i Limelight, które spokojnie zimują nawet w temperaturach do – 30 stopni Celsjusza.

Zimowanie hortensji. Kiedy i jak zabezpieczyć hortensje przed zimą, by wiosną odbiły i obficie kwitły?

Nie wszystkie hortensje dobrze znoszą zimę. Dlatego jeśli chcemy zabezpieczyć kwiaty tak, by cieszyć się z nich także w kolejnych sezonach, jesienią stopniowo ograniczamy podlewanie. A samo zimowanie warto zaplanować dopiero, kiedy przyjdą pierwsze przymrozki. Dzięki temu hortensje się zahartują. Pod koniec listopada dolną część pędów oraz korzenie obsypujemy kopczykiem z kory sosnowej lub ziemi zmieszanej z kompostem. Ostatecznie może to być także sama ziemia. Dodatkowo pędy owijamy agrowłókniną, która ochroni krzewy przed niskimi temperaturami oraz utratą wilgoci. Zimą nie podlewamy hortensji. Wiosną stopniowo zdejmujemy zabezpieczenia, podlewamy, zasilamy nawozem, przycinamy i czekamy aż obficie zakwitnie.

Zimowanie hortensji w donicach. Jak zabezpieczyć kwiaty przed zimą?

Zimowanie hortensji posadzonych w donicach wygląda podobnie, jak zabezpieczenie kwiatów przed zimą w ogrodzie. Z tą różnicą, że trzeba bardziej zadbać o korzenie. Warto obłożyć donice styropianem lub słomą i przenieść krzew w zaciszne miejsce z dostępem do słońca. Górną część hortensji trzeba owinąć agrowłókniną. Hortensje w donicy powinny zostać pod przykryciem aż do ustania przymrozków. Podlewanie hortensji zaczynamy wiosną.

