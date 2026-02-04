Zbieraj przez cały luty, a w marcu będziesz mieć czym nawozić hortensje. Po tej odżywce hortensje będą kwitły dwa razy bardziej

Po zimie zdejmij okrycia z hortensji, gdy temperatura przekroczy 5°C, usuń uszkodzone pędy i kopczyki, zastępując je kompostem.

Wczesną wiosną zastosuj nawozy bogate w azot, potas i fosfor, by wzmocnić roślinę i stymulować kwitnienie.

Przygotuj domowe nawozy ze skórek pomarańczy lub drożdży, które odżywią hortensje i ochronią je przed chorobami.

Chcesz, aby Twoje hortensje kwitły obficie? Sprawdź, jak krok po kroku zadbać o nie po zimie!

Jak pielęgnować hortensje po zimie?

Choć tegoroczna zima skula Polskę mrozem i śniegiem to pierwsze oznaki wiosny już widać. W lutym na dobre rozkręca się kalendarz ogrodniczy i ruszają pierwsze przygotowania. To czas, w którym można zacząć przygotowywanie fermentowanych nawozów, które będą gotowe do użytku na kilka tygodni. Gdy mrozy zaczną puszczać, w wiosna coraz śmielej będzie wykraczać do naszego kraju można zdejmować zimowe okrycia z hortensji. Najlepiej robić to przy temperaturach powyżej 5 stopni Celsjusza. Okrycia z agrowłókniny należy delikatnie zdjąć. Warto w tym czasie sprawdzić kondycję pędów i usunąć stare i przesuszone. Początek wiosny to również czas, w którymi należy usunąć kopczyki wokół korzeni. Zamiast tego można wokół korzeni hortensji rozsypać kompost. Dzięki temu krzew od razu otrzyma cenne substancje odżywcze i zacznie lepiej rosnąć. W marcu rozpoczyna się również pierwszej nawożenie odżywkami płynnym. W tym czasie stawia się na nawozy bogate w azot, potas oraz fosfor. Te trzy składniki nie tylko wzmocnią układ korzeniowy i łodygowy, ale także będą stymulować procesy kwitnienia.

Zacznij zbierać już teraz i w marcu użyj do nawożenia hortensji

Niektóre nawozy, które sprawdzą się wiosną do hortensji możesz zacząć przygotowywać już teraz. Świetnym nawozem tego typu są skórki po pomarańczach. Gdy zbierzesz kilka garści skórek po pomarańczach wysusz je w piekarniku i odłóż do szklanego słoika. Trzymaj w ciemnych i suchym miejscu, aby nie dostała się wilgoć. Regularnie dorzucają nowe skórki. Wiosną wymieszaj je z kompotem i rozsyp wokół korzeni hortensji. W ten sposób delikatnie zakwasie glebę, co sprzyja prawidłowemu rozwojowi hortensji. Dodatkowo skórki pomarańczy dostarczają potas, azot i magnes, które pozytywnie wpłyną na procesy kwitnienia i sprawią, że krzew szybciej obsypie kwiatami.

Innym rodzajem nawozu do hortensji, który możesz zacząć robić już teraz jest fermentowana odżywka z drożdży piekarskich. Wymieszaj 100 g drożdży z 1 szklanką cukru i odstaw na godzinę. Po tym czasie dodaj 10 litrów wody. Całość przykryj gazą i odstaw w chłodne i ciemne miejsce na około 10 dni. Po tym czasie odżywka będzie sformatowana i gotowa do użycia. Przed zastosowaniem rozcieńczaj roztwór w proporcjach 1 szklanka nawozu na 10 litrów wody. Podlewaj tym hortensje raz na 3 tygodnie przez cały sezon wegetacji. Drożdże piekarskie świnek stymulują rozwój krzewów, a także chronią je przed wieloma chorobami grzybowymi.