Wlewaj do doniczki monstery 2 razy w miesiącu. Będzie rosła jak szalona i zachwyci ogromnymi liśćmi. Podlewanie monstery

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-02-04 5:22

Podlewanie monstery warto przeprowadzać wedle ściśle określonych reguł, a roślina na pewno odwdzięczy nam się bujnymi, wielkimi i intensywnie zielonymi liśćmi, które stanowią przepiękną ozdobę każdego pomieszczenia. Tu ważne jest nie tylko to, jak często podlewamy monsterę, ale także to, czym ją podlewamy. Wiele z nas popełnia poważny błąd, którego ta roślina nie toleruje.

Podlewanie monstery

i

Autor: Shutterstock
  • Zimą pielęgnacja roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymaga szczególnej uwagi.
  • Nieodpowiednie podlewanie, zwłaszcza wodą z kranu, może zahamować wzrost Twojej monstery.
  • Odkryj sekret, jak sprawić, by Twoja monstera rosła bujnie i zdrowo, stosując prosty trik z wodą!

Podlewaj tym monsterę co drugi poniedziałek, a będzie rosła jak szalona

Każda miłośniczka roślin doniczkowych doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż zimą pielęgnacja kwiatów powinna przebiegać nieco inaczej niż w sezonie wiosenno-letnim. To oczywiście jest uzależnione od nasłonecznienia liści i wilgotności powietrza. Niektóre rośliny zimą przechodzą w etap wegetacji. Jedną z takich roślin jest monstera, która w ostatnich latach kradła serca Polek swoim nietuzinkowym wyglądem i dużymi zielonymi liśćmi. Stanowi fantastyczną ozdobę wnętrza i jest stosunkowo prosta w pielęgnacji. Tu obowiązkowo należy pamiętać o odpowiednim podlewaniu monstery. I tu nie chodzi wyłącznie o częstotliwość tego zabiegu, ale także o to, czym podlewamy monsterę. Zdecydowanie odradza się podlewanie wodą z kranu, gdyż zawiera ona chlor. Woda powinna być miękka, odfiltrowana lub odstana i nie za zimna. Dlatego podlewaj swoją monsterę przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej, a będzie rosła jak szalona. 

Podlewanie monstery. Jak często to robić?

Monstera nie potrzebuje dużych ilości wody i nie zaszkodzi jej nawet lekkie przesuszenie. Powinno się więc podlewać monsterę raz w tygodniu w okresie letnim i wiosennym, a w zimę wykonywać ten zabieg raz na dwa tygodnie. Ważne również, aby zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza. W tym celu warto zraszać monsterę 2-3 razy w tygodniu, a raz na miesiąc stosuj nabłyszczacz na liście.

Pielęgnacja monstery. Jak dbać o roślinę?

Monstera ma swoje wymagania, które dobrze poznać przed jej zakupem. Przede wszystkim jest to gatunek rośliny rozrastający się i warto zadbać o dobrą podpórkę dla niej. Lubi rozproszone światło oraz żyzną glebę o obojętnym pH. Monstera potrzebuje drenażu na dnie doniczki, który zapewnia odprowadzanie nadmiaru wody.

Polecany artykuł:

Doprowadź do wrzenia i podlewaj tym marniejący skrzydłokwiat. Już w 2 tygodnie …
Super Express Google News
Pielęgnacja roślin doniczkowych zimą
5 zdjęć
Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo!
Pytanie 1 z 10
Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONSTERA ZASADY PIELĘGNACJI
PODLEWANIE