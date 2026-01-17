Doprowadź do wrzenia i podlewaj tym marniejący skrzydłokwiat. Już w 2 tygodnie roślina będzie bardziej zielona i wystrzeli z nowymi pędami. Odżywka ratująca skrzydłokwiat

Żółknięcie skrzydłokwiatu, popularnej rośliny oczyszczającej powietrze, często wynika z suchego powietrza w sezonie grzewczym.

Niewłaściwe nasłonecznienie lub nieodpowiednie podlewanie również mogą być przyczyną problemów, prowadząc do wysuszenia liści.

Domowe odżywki, takie jak wywar z czosnku, mogą wspomóc regenerację rośliny, dostarczając jej niezbędnych składników odżywczych.

Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie uratować żółknący skrzydłokwiat i przywrócić mu zdrowy wygląd?

Dlaczego skrzydłokwiat żółknie? Jak uratować roślinę?

Skrzydłokwiat to jeden z najbardziej popularnych kwiatów doniczkowych. Z uwagi na swoje właściwości jest szczególnie lubiany przez mieszkańców dużych miast. Skrzydłokwiat bowiem świetnie oczyszcza powietrze z toksyn. Absorbuje szkodliwe związki takie jak: alkohole, benzen i formaldehyd i oczyszcza powietrze ze smogu. Skrzydłokwiat nie jest skomplikowany w pielęgnacji jednak zdarza się, że zaczyna żółknąć. Zimą najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest suche powietrze. Skrzydłokwiat podobnie jak wiele innych kwiatów doniczkowych nie lubi suchego powietrza. Sezon grzewczy i rozkręcone kaloryfery mogą wysuszać powietrze w domu. W takim przypadku najlepiej jest trzymać kwiat z daleka od grzejnika i zadbać o jego nawilżenie. Raz w tygodniu można zraszać całą roślinę. Skrzydłokwiat nie lubi także mocno nasłonecznionych stanowisk. Dobrze znosi cień, jednak zbyt mała ilość słońca może wstrzymać jego wzrost. Skrzydłokwiat najlepiej będzie rósł na stanowisko z rozproszonym światłem. Suche liście skrzydłokwiatu mogą wynikać również ze złego podlewania. Zarówno za duża, jak i za mała ilość wody będzie szkodliwa.

Zagotuj wodę i wrzuć to. Domowa odżywka do marniejącego skrzydłokwiatu

Domowe odżywki świetnie sprawdzają się w pielęgnacji skrzydłokwiatu. Roślinę tę możesz podlewać wywarem po skórkach od bananów oraz wystudzoną wodą po gotowaniu ziemniaków. Na marniejącą roślinę dobrze zadziała także odżywka z czosnku. Wystarczy, że w garnku zagotujesz 1 litr wody, poczekasz aż ostygnie i wrzucisz tam sprasowane ząbki czosnku. Tak przygotowany wywar należy odstawić na 1 dzień. Po tym czasie odżywka do skrzydłokwiatu jest gotowa. Podlewaj nią roślinę w razie potrzeb. Czosnek zawiera wiele cennych składników odżywczych, które wspierają rozwój roślin. Dodatkowo chroni on przed chorobami kwiatów.