Codziennie wymiataj igły spod choinki i wrzucaj je do słoika. Domowy płyn do mycia paneli, który zlikwiduje smugi oraz zacieki. Poświąteczny sposób na mycie podłóg

Zamiast wyrzucać zrób płyn do mycia podłóg. Wystarczy 1 garść igieł z choinki

Jednym z minusów żywej choinki na Święta są spadające igły. Wymagają one regularnego sprzątania i zamiatania pod choinką. Jest wiele sposobów, które mogą pomóc zredukować ten problem. Internauci polecają podlewania choinki wodą z cukrem. Podobnie jak w przypadku kwiatów ciętych cukier świetnie odżywia bożonarodzeniowe drzewko i sprawia, że będzie ono stało dłużej. Okazuje się jednak, że spadające z choinki igły można sprytnie wykorzystać. Już 1 garść igieł przyda się do mycia podłóg. Zbierz igły spod choinki i wsyp je do słoika. Całość zalej 1 szklanką białego octu i odstaw na kilka dni. Po tym czasie przecedź płyn przez sito, aby pozbądź się igieł. Domowy płyn do mycia paneli jest gotowy. Ocet zadba o dokładnie wyczyszczenie podłóg i sprawi, że nie powstaną żadne zacieki oraz smugi. Z kolei igły pozostawią po sobie przepiękny, leśny zapach, który przez długi czas będzie unosił się w całym domu. W przygotowany płyn możesz rozcieńczać z wodą i stosować przez długi czas.

Nie wyrzucaj igieł z choinki. Do czego wykorzystać igły z choinki?

Ściółkowanie roślin - igły z jodły oraz świerku świetnie sprawdzą się do ściółkowania krzewów w ogrodzie. Podsyp nimi krzewy hortensji oraz różaneczników, a wiosną szybciej zakwitną.

Używaj jako przyprawy - sproszkowane igły świetnie sprawdzą się jako przyprawy do mięs oraz zup.

Wrzuć do wanny - wymieszaj igły z ulubioną solą do kąpieli i przygotuj sobie domowe SPA. Igły z choinki zadziałają jako delikatny peeling. Ciepła woda uaktywni ich zapach i w całej łazience będzie przepięknie pachnieć.

Włóż do woreczka i schowaj do szafy - igły z choinki świetnie sprawdzą się jako naturalny zapach do szafy. Do bawełnianego woreczka włóż 2 łyżki igieł orz kilka liście laurowych. Całość schowaj do szafy lub szuflady.