Wcieram w plamę po barszczu czerwonym, a po praniu nie ma po niej ani śladu. Wystarczy 15 minut. Sposób na plamy po barszczu

Wcieram w plamę po barszczu czerwonym, a po praniu nie ma po niej ani śladu

Barszcz czerwony z uszkami to jedna z dwunastu potraw wigilijnych, które pojawiają się na polskich stołach w okresie świąt. I choć jest przepyszny, to potrafi również nieźle pobrudzić nasze ubrania i obrus. Niestety niewiele trzeba, aby na ulubionej bluzce, czy jasnym obrusie pojawiły się plamy po barszczu czerwonego. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym pozbędziesz się śladów po wigilijnej kolacji. Jak usunąć plamę z barszczu czerwonego? O ile w sytuacji, gdy zareagujemy od razu, to pozbycie się tego zabrudzenia będzie proste. Wystarczy posypać je solą i po kilku minutach uprać obrus czy ubranie w pralce. A co zrobić, kiedy plama po barszczu zaschnie? Tu również warto wykorzystać domowy sposób. Ja wcieram w takie zabrudzenie sok z cytryny. Wyciskam go i wcieram w plamę na jasnym obrusie czy koszuli i pozostawiam na 15 minut. Po tym czasie piorę je w pralce na standardowym programie, a po zabrudzeniach z barszczu nie ma śladu.

Domowe sposoby na plamy po barszczu

Usunięcie plam z barszczu czerwonego z jasnej tkaniny nie należy do najprostszych zadań. Oprócz wyżej opisanych sposobów warto wypróbować innych znanych metod, które pomagają w wywabianiu trudnych plam. Można wypróbować także mydła galasowego, które jest dostępne w wielu sklepach. Zapierz nim zabrudzone miejsca i wrzuć do prania w pralce. Natomiast jeśli plama z barszczu jest stara, pomocny może okazać się alkohol. Natrzyj zabrudzone miejsce alkoholem, potem wylej na nie maślankę i pozostaw na kilka godzin. Następnie usuń maślankę i upierz.