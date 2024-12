Wcieram to w obrus po praniu i mam spokój z plamami. Tworzy wartwę ochronną na obrusie i nawet barszcz czerwony się nie wchłania. Domowy impregat do tkanin

Wetrzyj to w obrus, a plamy nie będą się wchłaniały. Świetny patent na Boże Narodzenie

Wigilijny stół to nie tylko dwanaście świątecznym potraw, ale to także biały obrus. W wielu polskich domach jest taki jeden obrus, który zawsze wyjmuje się na specjalne okazje. Niestety, długie biesiadowanie i wiele pysznych potraw i potraw sprawia, że wystarczy chwila nieuwagi, a na obrusie robią się plamy. To największe utrapienie wielu osób. Zabrudzenia z barszczu czerwonego, kawy lub wina nie należą do najłatwiejszych w usuwaniu. Często trzeba je namaczać i prac obrus w wysokich temperaturach. To z kolei przyczynia się do niszczenia materiału, a poza tym, kto ma ochotę w Święta wstawiać pranie?

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie obrusu przed plami jest impregnat. Tworzy on warstwę ochronną i sprawia, że materiach nie chłonie wody, dzięki czemu plamy nie wchłaniają się w tkaniny i można je bez problemu wytrzeć. W sklepach znajdziesz specjalne impregnaty do tkanin. Mają one najczęściej formę sprayu, który rozpylasz na tkaninie. Najczęściej należy wpierw dokładnie uprać i wysuszyć obrus. Następnie należy delikatnie zaaplikować impregnat i ostawić na 72 godziny do całkowitego wyschnięcia. W tym czasie trzeba chronić materiał przed wilgocią. Kupne impregnaty do tkanin można stosować nie tylko na obrusach, ale także na firankach, markizach oraz tkaninach, które przechowywane są na zewnątrz.

Domowy impregnat do tkanin

Impregnat do tkanin można zrobić samodzielnie. Najlepiej sprawdzi się on na sztywnych materiałach, jak kurtki, marynarki lub płaszcze. Nie powinien być stosowany na delikatnych tkaninach takich jak satyna lub jedwab. Do przygotowania domowego impregnatu do tkanin potrzebujesz: 100 g wosku pszczelego oraz 200 g parafiny. Wosk należy rozpuścić w kąpieli wodnej i dodać parafinę. Całość trzeba dokładnie wymieszać i odstawić do ostygnięcia. Tak przygotowaną mieszankę można wstawić na chwilę do lodówki. Dzięki temu lepiej stężeje. Tak przygotowany impregnat należy delikatnie wetrzeć w materiał, a następnie rozgrzać, aby pokrył wszystkie włókna. Możesz to zrobić przykładając nagrzane żelazko przez papier do pieczenia lub używając ciepłego powietrza z suszarki do włosów.