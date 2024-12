Podgrzewam na niewielkim ogniu i montuję w muszli klozetowej. Domowa kostka do toalety sprawia, że muszla klozetowa lśni czystością, a ja mam spokój z kamieniem

Do przygotowania domowej kostki do WC wystarczą te 2 składniki

Utrzymanie toalety w idealnej czystości często kojarzy się ze żrącymi płynami oraz kupna chemią. Okazuje się jednak, że nie jest to konieczne. Aby dokładnie wyczyścić muszlę klozetową z powodzeniem wystarczą domowe sposoby. Na usunięcie nieestetycznych zacieków z kamienia świetnie sprawdzi się ocet lub kwasek cytrynowy. Z żółtymi plamami oraz odbarwieniami genialnie radzi sobie wybielacz lub soda oczyszczona. Na brzydkie zapachy ulatniające się z muszli klozetowej pomóc mogą ząbki czosnku.

Samodzielnie możesz także przygotować domową kostkę do WC. Pozowali ona Ci zaoszczędzić pieniądze, a będzie równie skuteczne co sklepowe propozycje. Do przygotowania domowej kostki do WC potrzebujesz jedynie dwóch składników - kostek mydła oraz 500 ml płynu do mycia podłóg. Wybierz mydło w swoim ulubionym zapachu. Najlepiej sprawdzi się naturalne mydło bez sztucznych konserwantów. Świetną opcją jest szare mydło. Posiada ono właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne.

Jak zrobić domową kostkę do WC? Krok po kroku

Przygotuj 2 kostki mydła i zetrzyj je na tarce z grubymi oczkami. Tak przygotowane wiórki mydlane przełóż do niewielkiego garnuszka i wlej około 100 ml zimnej wody. Całość podgrzewaj przez kilka minut, aby mydło się rozpuściło i powstała jednolita masa. Cały czas mieszaj, aby mydło się nie przypaliło i nie przywarło do garnka. Kiedy mydło będzie dokładnie rozpuszczone delikatnie dodaj płyn do mycia podłóg. Kiedy masa będzie jednolita zestaw z kuchenki i przelej ją do silikonowych foremek na kostki lodu lub do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Gdy mieszanka ostygnie włóż ją na kilka godzi do zamrażarki. Gdy masa zamarznie domowe kostki do WC są gotowe. Możesz zamontować je wkładając do plastikowych ramek wielokrotnego użytku lub wbić w niewielki drucik i zawiesić je na kołnierzu muszli klozetowej.

Jak działają domowe kostki do WC?

Szare mydło świetnie odświeży i zniweluje brzydkie zapachy z toalety.Będzie się ono równomiernie rozpuszczało podczas spuszczania wody i skutecznie usuwało wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Szare mydło zniweluje bakterie oraz drobnoustroje zbierające się w muszli klozetowej. Dodatek płynu do mycia podłóg sprawi, że mieszanka czyszcząca będzie jeszcze bardziej skuteczna. Płyny do podłóg zawierają substancje aktywne takie jak alkohol lub cytrynian sody, które zwalczają bakterie oraz dezynfekują czyszczone powierzchnie.