Wystarczy, że raz w tygodniu spryszkasz tym muszlę klozetową. Osad oraz śmierdzące zacieki będą spływały wraz z wodą. Czyszczenie muszli klozetowej

Spryskaj tym muszlę klozetową, a będzie idealnie czysta. Koniec z zaciekami oraz kamieniem

Muszla klozetowa to miejsce wymagające dokładnego czyszczenia. Nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie toaleta dzierży miano najbrudniejszego miejsca w całym domu. Dziesiątki tysięcy bakterii oraz drobnoustrojów żyją na ściankach muszli klozetowej. Brak czyszczenia i odpowiedniej higieny może mieć fatalny wpływ na zdrowie domowników. Specjaliści wskazują, że zamykanie deski sedesowej oraz mycie rak to podstawa higieny i nie wolno o tym zapominać. Równie ważne jest regularne czyszczenie muszli klozetowej. Poza bakteriami na ściankach toalety osadzają się zacieki oraz kamień wytrącany z wody. Nie wygląda to estetycznie, a żółte plamy w muszli klozetowej kojarzą się z brakiem higieny oraz czystości. Do czyszczenia muszli klozetowej sprawdzą się domowe sposoby. Okazuje się bowiem, że każdy z nas ma w domu potrzebne składniki do przygotowania świetnych preparatów czyszczących. Ocet oraz soda oczyszczona genialnie doczyszczają oraz zabijają bakterie. Świetnym rozwiązaniem na duże zabrudzenia jest także wybielacz. Jego silnie żrąca formuła doskonale radzi sobie z zabrudzeniami muszli klozetowej. Wystarczy, że spryskasz wnętrze muszli klozetowej wybielaczem i odczekasz kilkanaście minut. Dopiero po upływie około 15 minut spłucz wodę. Zawsze miej na rękach rękawice ochronne. Wybielacz to silnie żrąca substancja, która może nawet poparzyć skórę. Na osad, kamień i zacieki działa jednak mistrzowsko. Muszla klozetowa będzie czysta i dokładnie wybielona. Żółte plamy oraz zacieki znikną.

Jak czyścić muszlę klozetową domowymi sposobami?

Miłośnicy ekologicznych rozwiązań powinni sięgnąć po wspomnianą sodę oczyszczoną oraz ocet. Nie rekomenduje się jednak stosowania tych dwóch środków jednocześnie. Po zmieszaniu sody oraz octu powstaje efektowna piana, która jednak nie ma żadnych właściwości czyszczących. Do mycia toalety sodą oczyszczona wystarczy, że wymieszasz ją z wodą równych proporcjach i wetrzesz w ścianki muszli klozetowej. Soda oczyszczona świetnie niweluje brzydkie zapachy, działa wybielająco oraz przeciwbakteryjnie. Podobnie jest w przypadku octu. Wymieszaj go z wodą w stosunku 2:1 i wcieraj w powierzchnię toalety. Kwasowa formuła octu świetnie rozpuszcza kamień oraz trudne osady z wody.