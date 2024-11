Wystarczą 2 lyżki a białe skarpety będą jak nowe. Dopierze zabrudzenia na piętach oraz żółte plamy. Skarpetki będa śnieżnobiałe. Jak prać skarpetki?

Wsyp 2 łyżki tego do wody i namaczaj skarpetki. Po praniu odzyskają swoja biel

Białe skarpetki świetnie prezentują się na stopie. Od lat są synonimem mody i dobrego stylu. Niestety ich pranie jest wyzwaniem. Białe skarpetki brudzą się praktycznie już po pierwszym noszeniu, a pralka nie dopiera tego rodzaju zabrudzeń. Często okazuje się, że nawet silne detergenty i odplamiacze nie są w stanie poradzić sobie z plamami na białych skarpetkach. Białe skarpetki przed praniem warto namoczyć. Świetnie sprawdzi się do tego domowy roztwór z wody i sody oczyszczonej. Do dużej miski wlej około 2 litry wody i dodaj 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej. Włóż skarpetki i dokładnie namocz je w roztworze. Całość zostaw na około 30 minut. Po tym czasie włóż skarpetki do pralki i nastaw program na około 40 st. C. Aby efekt był jeszcze lepszy możesz do bębna pralki wsypać dodatkowe 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej. W przypadku dużych zabrudzeń może się okazać, że jedno prania do za mało i trzeba będzie je powtórzyć.

Dlaczego dodaje się sodę oczyszczoną do prania białych tkanin?

Soda oczyszczona w chemii lepiej znana pod nazwą wodorowęglanu sodu lub kwaśnego węglanu sodu to świetny pomocnik w domowych porządkach. Rewelacyjnie sprawdza się do brania białych materiałów. Posiada wybielające właściwości, ale jest przy tym delikatniejsza niż klasyczny wybielacz. Nie niszczy tkanin i nie odbarwia kolorów. Dodatkowo soda oczyszczona posiada właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczne co sprawia, że świetnie dopiera zabrudzenia. Można ja stosować do prania skarpetek, ręczników oraz prześcieradeł. Co więcej soda oczyszczona wywabia brzydkie zapachy i sprawia, że pranie świeżo i ładnie pachnie. W przeciwieństwie do octu, który stosowany w dużych ilościach możesz uszkodzić delikatne elementy w prace, soda oczyszczona jest w pełni bezpieczna.