Wsyp sodę oczyszczoną w to miejsce w pralce, a będzie higienicznie czysta i pachnąca. Wiele osób robi to źle i hoduje pleśń w urządzeniu. Sposób na czyszczenie pralki sodą

Wsyp sodę oczyszczoną w to miejsce w pralce, a będzie higienicznie czysta i pachnąca

Czyszczenie pralki to czynność, którą powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Dlaczego to tak ważne? Podczas prania w urządzeniu pozostają resztki detergentów, kłaczki z ubrań, a nawet wilgoć. Połączenie tych czynników jest idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni w pralce, a w efekcie zaczyna ona śmierdzieć. Jednym z domowych sposobów na czyszczenie pralki jest soda oczyszczona. To tani i naprawdę skuteczny sposób na utrzymanie urządzenia w czystości i sprawności przez długie lata. A przecież czysta pralka gwarantuje nam czyste i pachnące świeżością pranie. Warto jednak wiedzieć, gdzie wsypać sodę oczyszczoną do pralki, aby ją dokładnie wyczyścić i usunąć z niej pleśń. Otóż najlepszym rozwiązaniem jest wsypanie paczki sody do każdej przegródki w szufladzie na detergenty, a także 5 łyżek sody do bębna pralki. Następnie nastawimy urządzenie na program 90 stopni prania.

Wiele osób popełnia ten błąd podczas czyszczenia pralki sodą

Niestety wiele osób podczas czyszczenia pralki sodą oczyszczoną popełnia poważny błąd, który sprawia, że z czasem w urządzeniu zacznie rozwijać się pleśń. Otóż wsypują one proszek jedynie do szuflady na detergenty. Niestety pleśń najczęściej rozwija się w bębnie pralki i jego kołnierzu, dlatego wsypywanie sody do szuflady może okazać się na dłuższą metę niewystarczające.