Mieszam ze sobą te 3 składniki i wcieram w muszlę klozetową. Po kilkudziesięciu minutach toaleta jest czysta. Żółte plamy i osad spływają wraz z wodą. Sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Dokładne czyszczenie muszli klozetowej to absolutnie niezbędna czynność podczas cotygodniowych porządków. Nie da się ukryć, że to właśnie toaleta stanowi najbrudniejsze miejsce w całym domu. Według badań zbierają się z niej tysiące bakterii, które mogą unosić się i osiadać na innych przedmiotach w łazience, takich jak szczoteczki do zębów. Eksperci wskazują, jak ważne jest opuszczanie deski sedesowej. Wiele się mówi o tym, że woda w toalecie powinna być spuszczana właśnie przy zamkniętej desce sedesowej. Czyszczenie muszli klozetowej musi przede wszystkim pozbyć się bakterii oraz żółtych osadów. Okazuje się jednak, że do czyszczenia toalety wcale nie musisz sięgać po kupne płyny. Ten domowy proszek w zupełności wystarczy. Marta Zawadzka z instagramowego profilu _czysta_przyjemnosc pokazała, jak zrobić świetny preparat do czyszczenia toalety. Potrzebujesz:

4 łyżki nadwęglanu sodu - to coś innego niż soda oczyszczona. Węglan sodu to połączenie kryształu sody i nadtlenku wodoru. Ma on działanie wybielające i czyszczące.

4 łyżki proszku do białego prania - delikatnie wybiela białe powierzchnie.

2 łyżki kwasku cytrynowego - usuwa kamień i zacieki z wody. Dodatkowo kwasek cytrynowy również wybiela i jest mniej drażniący od octu.

Wszystkie te składniki dokładnie wymieszaj i przesyp do zamkniętego słoika. Spuść wodę w muszli klozetowej, aby jej powierzchnia była lekko wilgotna. Wsyp około 3 łyżki przygotowanego proszku i delikatnie rozetrzyj go po ścianach muszli klozetowej. Nie puszczaj wody i odczekaj co najmniej kilkanaście minut. Mieszankę dobrze jest zostawić na całą noc, a dopiero rano spuścić wodę. Muszla klozetowa będzie idealnie czysta. Taki proszek usunie wszelkie zabrudzenia, w tym okropne, żółte plamy.

Jak czyścić toaletę? O tych miejscach zapomina co drugi Polak

Czyszczenie toalety to nie tylko szybkie przetarcie muszli klozetowej. Jednym z najbardziej brudnych miejsc jest kołnierz muszli klozetowej. Mało osób czyście jego zakamarki, a to właśnie tam może zbierać się bardzo dużo brudu. Do wyczyszczenia kołnierza muszli klozetowej najlepiej sprawdzi się druciana szczotka. Nie zapominaj również o regularnym myciu deski sedesowej oraz spłuczki.

