Wsypuję 100 g do muszli i zalewam wrzątkiem. Żółte zacieki i kamień rozpuszczają się w 20 minut. Toaleta lśni niczym diament. Czyszczenie toalety z kamienia

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Wsypuję 100 g do muszli i zalewam wrzątkiem. Żółte zacieki i kamień rozpuszczają się w 20 minut.

Czyszczenie toalety to czynność, którą musimy wykonywać przynajmniej raz na 3-4 dni, aby zachować jej higieniczną czystość i zapobiegać powstawaniu kamienia. Niestety bywa, że twarda woda sprzyja osadzaniu się wapiennego nalotu. W efekcie z muszli wydobywa się nieprzyjemny zapach, a na WC uwidacznia się żółty nalot w linii wody. Jeśli chcesz skutecznie wyczyścić kamień ze swojej toalety, to przygotuj mieszankę 50 g sody oczyszczonej i 50 g kwasku cytrynowego. Wsyp ją do muszli, delikatnie zamieszaj i wlej pół litra wrzątku. Pozostaw na około 20 minut i wyszoruj szczotką. Po żółtych zaciekach w WC nie będzie ani śladu.

Domowe sposoby na czyszczenie toalety z kamienia

Poza wyżej opisanym sposobem na czyszczenie toalety istnieje jeszcze jeden domowa mikstura, która usunie wszelkie zabrudzenia z jej wnętrza. Jeśli chcesz wyczyścić toaletę oraz deskę sedesową to koniecznie przygotuj miksturę uniwersalną. Wymieszaj jedną łyżkę sody, trzy łyżki octu oraz jedną łyżkę proszku do prania. Tak przygotowaną mieszankę wlej do wnętrza muszli klozetowej i wyszoruj szczotką. Zwilż ściereczkę i wyczyść zewnętrzną stronę muszli, a na końcu przetrzyj także deskę klozetową.