Rewolucyjny trik na wyczyszczenie toalety z kamienia bez szorowania. Osad rozpuści się w kilka minut. Wybieli i nabłyszczy muszlę

Domowe sposoby na czyszczenie toalety z kamienia

Czyszczenie toalety z kamienia to nie lada wyzwanie. Czasami nawet regularne szorowanie muszli silnymi detergentami nie jest w stanie zapobiec pojawieniu się wapiennego osadu. Najczęściej kamień w toalecie pojawia się na linii wody i w miejscu spłukiwania wody. Jeśli chcesz zachować czystość w łazience i sprawić, że muszla klozetowa będzie idealnie biała, to wypróbuj kilka domowych sposobów na czyszczenie toalety, które doskonale rozprawią się z kamieniem i osadem. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej i soku z cytryny. Powstałą papkę nakładamy na miejsca w muszli, w których widoczny jest wapienny nalot i pozostawiamy na pół godziny. Po tym czasie wystarczy przetrzeć toaletę szczotka i gotowe. Równie skuteczny w usuwaniu kamienia z toalety jest domowa mikstura z sody oczyszczonej, octu i proszku do prania. Wymieszaj jedną łyżkę sody, trzy łyżki octu oraz jedną łyżkę proszku do prania. Tak przygotowaną mieszankę wlej do wnętrza muszli klozetowej i wyszoruj szczotką. Ten preparat świetnie poradzi sobie także z zabrudzeniami i żółtymi plamami na desce sedesowej.

Czyszczenie toalety z kamienia WD-40

Z kamieniem świetnie radzi sobie uniwersalny preparat WD-40. Użyj tego uwielbianego przez majsterkowiczów środka, nanosząc go na miejsce pokryte kamieniem w muszli klozetowej. Odczekaj pół godziny i umyj jak zawsze. Podczas czyszczenie toalety WD-40 pamiętaj odpowiedniej wentylacji pomieszczenia - otwórz drzwi łazienki i okno. Istotne jest także dokładne wyczyszczenie muszli po użyciu preparatu WD-40, gdyż może on podrażniać skórę.

