Czy można wietrzyć mieszkanie zimą?

Wiele osób w obawie przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie, nie wietrzy lub mocno ogranicza tę czynność w okresie zimowym. Czy faktycznie nie powinno wietrzyć się mieszkania w chłodniejsze dni? Otóż to błąd, który z pewnością nie wyjdzie nikomu na dobre. Wietrzenie mieszkania nawet zimą jest konieczne, choć po to, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. W ten sposób zmniejsza się ryzyko powstawania wilgoci oraz utrzymywania się nieprzyjemnych zapachów. Jednak okazuje się, że podczas zwykłego wietrzenia mieszkania zimą można nabić sobie spory rachunek za ogrzewanie. Dlatego przed otwarciem okna w chłodni dzień, warto zapoznać się z kilkoma ważnymi zasadami wietrzenia mieszkania, aby uniknąć wysokich rachunków, ale też zapewnić odpowiedni przepływa powietrza w pomieszczeniach.

Poważny błąd podczas wietrzenia mieszkania zimą nabija wysokie rachunki za ogrzewanie

Oczywiście mieszkanie zimą trzeba wietrzyć, aby pozbyć się z niego wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów. Jednak należy robić to nieco inaczej niż w ciepłe dni. Dzięki temu unikniesz płacenia wysokich rachunków za ogrzewanie. Po pierwsze mieszkanie należy wietrzyć krótko, ale intensywnie. Jeśli chcesz zapewnić w domu dobrą wentylację, wprowadź regularny rytm wietrzenia mieszkania zimą - rób to rano, tuż po pobudce, i wieczorem przed spaniem. Drugą ważną zasadą jest sposób wietrzenia. To właśnie tu wiele osób popełnia kolosalny błąd, który odbija się na płaconych przez nich rachunkach za ogrzewanie. Otóż koniecznie na czas otwierania okien należy zakręcić grzejniki. Odkręcone pokrętło kaloryfera pod wpływem zimnego powietrza uruchomi termostat, przez co grzejnik będzie pracować na zwiększonej mocy. Najlepiej najpierw zakręcić pokrętło, odczekać około 10 minut i wtedy otworzyć okno. Istotne jest, aby okna otworzyć na maksymalnie 5 minut. Najlepiej unikając przeciągów, aby zbytnio nie wyziębić pomieszczenia. Krótkie wietrzenie nie tylko zapewni dopływ świeżego powietrza, ale także zapobiegnie niszczeniu ścian i mebli stojących przy oknie w przypadku opadów śniegu czy deszczu. Po zakończonym wietrzeniu można znowu odkręcić ogrzewanie.

