Tak ogrzejesz dom bez włączania grzejnika. Poznaj patent na darmowe ogrzewanie. Będzie cieplej o 5 stopni!

Sposoby na niskie rachunki za ogrzewanie zimą

Ogrzanie domu w sezonie zimowym i to bez względu na to, w jaki sposób to robimy, wiąże się z wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Dlatego warto zapoznać się z tanimi sposobami na ogrzanie domu, które dadzą nam nie tylko ciepło w pomieszczeniach, ale także nie wpłyną znacząco na wysokość opłat. Po pierwsze należy sprawdzić szczelność swoich okien. W tym celu można wezwać fachowca, który je wyreguluje lub zrobić samodzielny test szczelności z kartką. Dodatkowo w czasie sezonu grzewczego należy pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą zredukować ucieczki ciepła z pomieszczeń i ilość energii pobieranie przez kaloryfery. Pamiętaj, aby pomieszczenia wietrzyć często, ale krótko i zanim otworzysz okno, zakręć grzejnik. Kolejną niezwykle ważną kwestią, która sprawi, że będziemy mieć niskie rachunki za ogrzewanie, jest prawidłowe korzystanie z kaloryfera. Otóż każdy nowoczesny grzejnik jest wyposażony w termostat, a cyfry na pokrętle oznaczają konkretne przedziały temperatury pomieszczenia.

Darmowe ogrzewanie domu. Jest nawet o 5 stopni cieplej!

Pewna internautka podzieliła się w sieci swoim sposobem na ogrzanie domu i to za grosze. Na TikToku pokazała trik na darmowe ogrzewanie przy użyciu ceramicznej donicy. Choć brzmi to zaskakująco, internautka udowodniła, że patent naprawdę działa. Do stworzenia takiego ogrzewacza potrzebujesz ceramicznej donicy z dziurką w spodzie, świeczki i nakrętki od słoików. Wystarczy umieścić świeczki pod donicą, którą ustaw na nakrętkach. TikTokerka @kamelemona pokazała, jak z godziny na godzinę rośnie temperatura w jej 6-metrowej łazience. W końcu po 4 godzinach temperatura z 16,8 stopni Celsjusza wzrosła do 22,5!

