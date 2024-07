Wyciśnij to na deskę sedesową i odczekaj. Po 30 minutach wszystkie zacieki i żółte osady się rozpuszczą. Czyszczenie deski sedesowej

Jak doczyścić deskę sedesową z osadów?

Deska sedesowa jest często pomijana podczas domowych porządków. To błąd, ponieważ zbierają się na niej tysiące bakterii i to ona ma regularny kontakt ze skórą. Zwykłe przetarcie deski sedesowej nie wystarczy. Często zdarza się, że z czasem deska sedesowa pokrywa się trudnymi do usunięcia zabrudzeniami. Pojawia się żółty osad, który wżera się w powierzchnię deski sedesowej. W przypadku dużej ilości zabrudzeń konieczne może być rozmontowanie deski sedesowej i namoczenie jej w wybielającym roztworze. W wannie lub dużej misce wymieszaj wybielacz i wodę w proporcjach 1:5. Możesz dodać także 3 łyżeczki sody oczyszczonej. Namocz w tym deskę sedesową przez około 30 minut. Po tym czasie będzie jak nowa.

Nałóż to na deskę sedesową i odczekaj. Będzie biała jak nowa

Aby zapobiec powstawaniu żółtych plam i osadów na desce sedesowej należy ją regularnie szorować. Świetnie sprawdzi się do tego klasyczna pianka do golenia. Nałóż ją na zabrudzone powierzchnie i odczekaj około 30 minut. Po tym czasie dokładnie przetrzyj deskę sedesową. Pianka do golenia to dość nietypowy sposób, który rozprawi się z wieloma zabrudzeniami. Posiada ona delikatne właściwości wybielające. Doczyszcza osad i kamień powstały na skutek kontaktu z wodą. Piankę do golenia możesz wykorzystać również do czyszczenia armatury łazienkowej. Nałóż ją na kran lub słuchawkę prysznicową. W ten sposób doczyścić łazienkowe elementy z kamienia.

