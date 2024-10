Podbieram kotu i rozsypuję na parapecie. Problem wilgoci na oknach zniknął. Jak się pozbyć wilgoci w mieszkaniu?

Poznałam sekret tureckich szwaczek na bardzo miękkie ręczniki. Wsyp 50 g tego, a do bębna pralki wlej płyn od babci. Pranie ręczników, by były mięciutkie

Pogoda ma ogromny wpływ na jakość powietrza w naszych domach. Jesienią, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy wiele osób zmaga się z problemem suchego powietrza. Grzejniki mocno wysuszają powietrze, co jest odczuwalne przed wszystkim domowników. Przez suche powietrze może boleć gardło, skóra robić się przesuszona, a kwiaty marnieć. Zbyt wilgotne powietrze również nie jest wskazane. Duża wilgoć w domu sprzyja rozwojowi bakterii. Może pojawić się pleśń oraz grzyb na ścianach. Jesienią wilgoć najczęściej pojawia się wokół nieszczelnych okien. Świetnym rozwiązaniem, aby pozbyć się wilgoci z domu są jej pochłaniacze. Możesz je kupić w sklepie lub przygotować samodzielnie. Doskonale nada się do tego koci żwirek. Wystarczy, że rozsypiesz go na parapecie, a problem wilgoci szybko zniknie. Żwirek dla zwierząt jest rewelacyjnym pochłaniaczem wilgoci. Szybko absorbuje wodę. Eksperci wskazują, że najlepiej sprawdzi się żwirek sylikonowy lub bentonitowe. Nieco gorszym pochłaniaczem wilgoci będzie żwirek drewniany. Pamiętaj, że stosując ten sposób należy codziennie wymieniać żwirek. Dzięki temu szybko i skutecznie pozbędziesz się wilgoci z mieszkania.

Jak się pozbyć wilgoci z domu?

Uszczelnij okna i drzwi - to właśnie nimi najczęściej wilgoć przedostaje się do pomieszczenia. Nieszczelna okna oraz drzwi sprawiają również, że w domu jest niższa temperatura.

Regularnie wietrz - wietrzenie to najlepszy sposób zapobiegania wilgoci. Dzięki temu powietrze będzie świeże.

Otwieraj drzwi do łazienki - to właśnie łazienka jest pomieszczeniem najbardziej narażonym na pojawienie się pleśni z wilgoci. Po gorącej kąpieli pamiętaj, by zawsze otworzyć drzwi do łazienki i odczekać aż wilgoć odparuje.

