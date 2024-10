Poznałam sekret tureckich szwaczek na bardzo miękkie ręczniki. Wsyp 50 g tego, a do bębna pralki wlej płyn od babci. Pranie ręczników, by były mięciutkie

Jak prać ręczniki, aby były miękkie przez wiele lat? Sposób prosto z Turcji

Eksperci wskazują, że ręczniki powinno się prać w wysokich temperaturach. Często kontakt z wodą i naskórkiem sprawia, że miękka powierzchnia ręczników to idealnie środowisko do rozwoju bakterii. Częste pranie w wysokich temperaturach zabija bakterie i sprawia, że ręczniki są higieniczne czyste. Niestety, pranie nie pozostaje bez wpływu na same tkaniny. Wysokie temperatury i wirowanie sprawiają, że ręczniki sztywnieją i stają się nieprzyjemne w dotyku. Jeżeli marzą Ci się ręczniki mięciutkie jak chmurka, która otula Twe ciało musisz przestrzegać kilku ważnych zasad podczas prania. Pierwszą i najważniejszą zasadą prania ręczników jest unikanie płynów do płukania. W przypadku ręczników przyniosą one więcej szkody niż pożytku. Cząstki płynu do płukania oblepiają włókna tkaniny i przyczyniają się do jej sztywnienia. Ręczniki prane z płynem do płukania szybciej robią się sztywne.

W Turcji poznałam sposób na pranie ręczników, aby przez lata były mięciutkie jak nowe. Sekretem jest połączenie octu i sody oczyszczonej. W normalnych warunkach takie połączenie nie jest rekomendowane. Soda oczyszczona i ocet zmieszane razem tracą bowiem swoje właściwości i przestają być skuteczne podczas sprzątania. W przypadku prania ręczników sekretem jest rozdzielne użycie sody i octu. Sodę oczyszczoną wsyp do komory na płyn do płukania, a ocet bezpośrednio do bębna pralki. W ten sposób w pierwszym cyklu prania wykorzystany zostanie ocet, a soda oczyszczona dodana pod koniec. Zarówno soda oczyszczona jak i ocet posiadają właściwości, które przeciwdziałają sztywnieniu tkanin. Zabezpieczają je i sprawią, że ręczniki cały czas pozostają mięciutkie. Dodatkowo oba te składniki usuwają plamy i mają działanie przeciwbakteryjne.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej