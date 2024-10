Wlewam do torebki 100 ml tego płynu i zawiązuje. Słuchawka prysznicowa lśni bez kamienia oraz zacieków. Sposób na czyszczenie słuchawki prysznicowej

Wlewam 1/2 szklanki do pralki i nastawiam pranie koców. Są puszyste i mięciutkie jak nigdy wcześniej. Pranie koca w pralce

Costa Coffee wprowadza nowości do jesiennego menu

Jak wyczyścić słuchawkę prysznicową z kamienia? Wsyp to do wody i przetrzyj

Kamień, czyli wytrącające się z wody związki mineralne wapnia i magnezu, osiada praktycznie na wszystkich elementach wyposażenia, które mają regularny kontakt z wodą. Im bardziej twarda woda, tym większy osad. Kamień z wody z czasem twardnieje i jego usunięcia staje się bardzo trudne. Tego rodzaju zabrudzenia należy systematycznie czyścić. Aby słuchawka prysznicowa lśniła czystością przez długi czas warto ją regularnie myć. Do rozpuszczenia osiadającego kamienia świetnie sprawdzi się domowa mieszanka czyszcząca z kwasku cytrynowego. Wymieszaj kwasek cytrynowy z wodą i tak przygotowanym roztworem przetrzyj słuchawkę prysznicową. Aby kwasowa formuła mogła lepiej zadziałać pozostaw kwasek cytrynowy na kilka minut na słuchawce, a następnie przetrzyj ją mokrą ściereczką.

To torebki wlej ten płyn i zawiąż na słuchawce. Czyszczenie słuchawki prysznicowej

Na większe zabrudzenia i sporą ilość kamienia najlepiej zadziała ocet. Ten środek rewelacyjnie rozpuszcza kamień i inne osady z wody. Kwasowa formuła wchodzi w reakcję z twardym kamieniem i sprawia, że zmywa się on wraz z wodą. Aby dokładnie wyczyścić słuchawkę prysznicową ocet musi przez wchłaniać się w kamień przez kilkanaście minut. Potrzebujesz foliowej torebki i gumki recepturki. Do torebki wlej biały ocet wymieszany z wodą w proporcjach 1:1. Torebkę zawieś na słuchawce prysznicowej i zamontuj ją gumką recepturką. Odczekaj około 20 minut. Następnie przetrzyj słuchawkę mieszanką wody i płynu do naczyń. Jeżeli kamień nadal jest widoczny powtórz tę czynność kilkukrotnie.

Jak wyczyścić brodzik prysznicowy?

Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 1:1, by powstała gęsta pasta. Wetrzyj ją w powierzchnię brodzika prysznicowego i pozostaw na całą noc. Rano przetrzyj wszystko wilgotną ściereczką. Kamień oraz osady z wody i mydła rozpuszczą się w mgnieniu oka. Powierzchnia będzie lśniąca jak nowa. Soda oczyszczona to rewelacyjny środek rozpuszczający kamień. Jest ona bezpieczna dla powierzchni ich nie rysuje. Dodatkowo soda oczyszczona posiada właściwości przeciwbakteryjna i zapobiega osadzaniu się drobnoustrojów. Jest delikatniejsza niż ocet i świetnie sprawdzi się do czyszczenia brodzika, wanny oraz całej kabiny prysznicowej.