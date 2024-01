Odkąd nauczyłąm się robić domową pastę do czyszczenia, to moja toaleta lśni czystością. Doczyszcza kamień i osad. Sposób na czyszczenie toalety

Jak prawidłowo czyścić toaletę?

Czyszczenie toalety to jedna tych czynności, do których podchodzimy na zasadzie "nie chcę, ale muszę". Toaleta często należy do najbardziej zabrudzonych miejsc w całym domu, mimo że często nie zawsze to widać. Muszla klozetowa to siedlisko bakterii oraz drobnoustrojów. Aby zachować jej czystość należy przynajmniej raz w tygodniu porządnie ją umyć. Pamiętaj, że czyszczenie toalety to nie tylko wnętrze muszli klozetowej. ale także spłuczka, deska sedesowa oraz zewnętrzna cześć toalety. To miejsca, które również powinny zostać wyczyszczone.

Mieszam ze sobą te dwa składniki i powstaje gęsta pasta, która rewelacyjnie doczyszcza muszlę klozetową

W czyszczeniu toalety od wielu lat sięgam po domowe sposoby. Uważam, że są one najskuteczniejsze i często sprawdzają się lepiej niż kupne detergenty. W przypadku toalety najlepiej sprawdza się ocet lub soda oczyszczona (nigdy razem). Gdy zauważam, że wewnątrz mojej toalety pojawia się kamień oraz osad, to sięgam to sprawdzoną, domową pastę do czyszczenia. Jest ona prosta w przygotowaniu, a zabójczo skuteczna. Połącz ze sobą sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowe oraz wodę w proporcjach 3:2:1. Porządnie wymieszaj aż powstanie gęsta papka. Tak przygotowaną pastę nałóż na zabrudzenia oraz pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie umyj toaletę tak, jak robisz to zawsze. Jeżeli kamień powstaje na linii wody w muszli klozetowej, to umieść pastę w sedesie i delikatnie wymieszaj z wodą, by powstała piana. Odczekaj kilkadziesiąt minut i spłucz.

