Dodaję kilka kropel do proszku i nastawiam pranie ręczników. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi swój sposób na pranie ręczników. Zawsze są idealnie białe i miękkie

Jak prać ręczniki, by były miękkie?

Częste pranie ręczników to podstawa higieny. Ręczniki mają regularny kontakt z naskórkiem oraz wilgocią, co tworzy idealne środowisko do rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii oraz drobnoustrojów. Jednak jak w każdym przypadku, częste pranie ma wpływ na tkaniny, z których ręczniki są wykonane. Eksperci wskazują, że ręczniki powinny być prane bez dodatku płynu do płukania. Może ona powodować dodatkowe zbijanie się materiały i sprawiać, że materiał będzie sztywny. Pamiętaj także, by nie przeładowywać bębna pralki. Powinien być on załadowany maksymalnie na 2/3 jego pojemności. Jeżeli chcesz, by Twoje ręczniki odzyskały miękkość to pierz je z dodatkiem sody oczyszczonej. Rewelacyjnie wywabia ona brzydkie plamy i sprawia, że tkanin odzyskują swój kształt i miękkość. Dodaj 5 łyżek sody oczyszczonej do szklanki wody i wymieszaj Tak przygotowaną mieszankę dodaj do bębna pralki. Możesz ją stosować za każdym razem, gdy pierzesz ręczniki.

Jak sprawić, by białe ręczniki nie żółkły? Soda oczyszczona ma właściwości wybielające, jednak, jeżeli Twoja ręczniki potrzebują czegoś mocniejszego to sięgnij po sok z cytryny. Przed praniem namocz ręczniki w roztworze wody i soku z cytryny. Zadziała ona jak naturalny wybielacz. Aby moje ręczniki nie żółkły zawsze do proszku do prania dodaję właśnie sok z cytryny. Jeżeli korzystasz z płynu do prania, to możesz przygotować mieszankę wody i soku z cytryny i wlać ją bezpośrednio do bębna pralki.

