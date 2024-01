Każdego dnia palę liście szałwii. Jej działanie bardzo mi pomogło. Zbawienne korzyści palenia szałwii

Zrobiłam to, a mój fiołek obsypał się kwiatami. Domowa odżywka z tego, co mam w domu sprawiła, że kwiat przestał marnieć

Skąd się wzięła popularność szałwii?

Biała szałwia to roślina z rodziny jasnotowatych. Co ciekawe, jest ona spokrewniona na polską mięta. Biała szałwia naturalnie występuję na suchych i mocno nasłonecznionych miejscach. Szczególnie lubi tereny Meksyku oraz Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Od setek lat wykorzystywana jest przez człowieka, w szczególności Indianie chętnie sięgali po jej magiczne właściwości. Wierzyli, że działa ona oczyszczająco na ciało oraz duszę. Obecnie z szałwii robi się napary oraz wykorzystuje się ją w kuchni. Szałwia znana jest ze swojego prozdrowotnego działania. Jest niezwykle skuteczna z zwalczaniu infekcji. Pomada przy zapaleniu gardła, a także łagodzi bóle menstruacyjne. Szałwia jest także skuteczna na dolegliwości układu pokarmowego oraz jest silnym antyseptykiem, dzięki czemu może być stosowana przy odkażaniu ran i przynosi ulgę po ukąszeniach owadów.

Magiczne właściwości szałwii

Metafizyczne właściwości szałwii znane są od lat. Wiele ludów sięgało po nią w swoich rytuałach oraz obrzędach. Biała szałwia to święte ziele Indian Nawajo, którzy wykorzystywali ją do oczyszczania ciała oraz duszy. Miała ona wypędzać złe moce i negatywną energię. Jej właściwości aromatyczne wspomagały pracę organizmu i pomagały w powrocie do zdrowia.

Co daje palenie szałwii? Właściwości aromaterapeutyczne i relaksacyjne

Palenie białe szałwii to przede wszystkim wspaniała aromaterapia. Podpal liście szałwii, a od razu poczujesz jej przepiękny aromat. Dym szałwii odgania złe moce i przepędza uciążliwe owady. Oczyszcza umył oraz negatywne emocje. Co ciekawe, palenie szałwii to nie tylko działania metafizyczne, ale także naukowe. Przeprowadzona badania, z których wynika, że palenie szałwii uwalnia jony ujemne, które neutralizują jony dodatnie, czyli kurz, pleśń oraz roztocza. Uważa się, że palenie szałwii może przynieść wiele korzyści osobom chorym na astmę oraz cierpiącym na różne alergie wziewne.

