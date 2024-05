Andrzej Zieliński o ostatnich chwilach brata, Jacka Zielińskiego. Muzyka trzymała go przy życiu. Popłynęło wiele łez

QUIZ. Ich Troje czy Feel? Czyj to przebój? Powiedz, Jak anioła głos, Kaine Grenzen

Jacek Zieliński w ostatnich dniach nie mógł już mówić. Brat wypłakał wszystkie łzy

Andrzej Zieliński mówi, że wypłakał tak wiele łez, że teraz czuje się bezsilny. Czeka tylko na to, aby godnie pożegnać brata, Jacka. Nam jako pierwszym Andrzej Zieliński wyznał całą prawdę o chorobie, cierpieniu i miłości do muzyki brata - więcej czytaj tutaj>>> Teraz Andrzej Zieliński udzielił wywiadu portalowi plejada.pl., w którym mówi o pogrzebie i pożegnaniu z Jackiem.

- Wypłakałem tak wiele łez, że kolejne nie mają już siły płynąć. Czuję się bezsilny. Myślę tylko o tym, jak należycie pożegnać Jacka - wyznał Andrzej Zieliński.

Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu "Skaldowie", sześć lat temu zachorował na złośliwego raka prostaty. Później nowotwór zaatakował kości. Początkowo chemioterapia przynosiła dobre efekty, ale z czasem okazała się zbędna. Jedyne, co trzymało Jacka przy życiu to była muzyka.

- Wracał z leczenia i jeździł na koncerty. Najbardziej cieszyło go to, że mógł śpiewać. Granie na trąbce było dla niego już zbyt wymagające, ale ze skrzypcami świetnie dawał sobie radę. Muzyka trzymała go przy życiu, dawała mu mnóstwo energii.

Pogrzeb Jacka Zielińskiego, wokalisty, kompozytora, autora tekstów i instrumentalisty zespołu Skaldowie, odbędzie się w poniedziałek, 20 maja, w Krakowie.

