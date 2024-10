Nowe informacje w sprawie pogrzebu gwiazdora One Direction! Liam Payne nareszcie wróci do domu?

Będzie pogrzeb Liama Payne'a. Gwiazdor One Direction wraca do ojczyzny

Śmierć Liama Payne'a wstrząsnęła nie tylko fanami One Direction. Cały świat muzyczny zamarł na chwilę 16 października 2024 roku, kiedy pojawiła się przerażająca informacja, że 31-letni wokalista nie żyje.

Jak zginął wokalista One Direction

Okoliczności śmierci Liama Peyne'a wciąż są nie do końca niejasne, wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że gwiazdor One Direction miał we krwi piorunującą mieszankę "substancji psychoaktywnych". Śledczy próbują ustalić, czy ktoś z pracowników hotelowych dostarczał wokaliście narkotyki. Właśnie z powodu śledztwa zrozpaczony ojciec Liama nie mógł godnie pochować syna w ojczyźnie. Na szczęście sprawa ta dobiega do końca.

Liam Payne zmarł na miejscu w wyniku obrażeń po upadku z balkonu pokoju hotelowego w CasaSur Palermo w Buenos Aires. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną było złamanie czaszki. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe stwierdziły zgon artysty. Od tragicznej śmierci Liama Payne'a minęły już dwa tygodnie, jednak data jego pogrzebu wciąż pozostawała nieznana. Według najnowszych doniesień argentyńskich mediów, pogrzeb byłego członka One Direction odbędzie się jeszcze w listopadzie. Ciało tragicznie zmarłego wokalisty One Direction ma zostać przewiezione do zakładu pogrzebowego i zabalsamowane w ciągu najbliższych 48 godzin.

Trwają poszukiwania handlarza narkotyków

Tysiące pogrążonych w żałobie na całym świecie fanów One Direction podpisało petycję o postawienie pomnika ku czci wokalisty Lime Payne'a.

Aktualny stan śledztwa w sprawie przyczyny śmierci Liama Payne'a jest taki:

śledczy powiązali śmierć artysty z "epizodem psychotycznym" wywołanym przez nielegalne substancje

wykluczono udział "osób trzecich"

w hotelu trwają poszukiwania potencjalnego handlarza narkotyków, który mógł zaopatrzyć Payne'a w substancje, które doprowadziły do jego śmierci.

Kiedy pogrzeb Liama Payne'a?

W czwartek, 31 października policja ponownie przeszukała komputery i dokumenty hotelowe. Jak podaje "The Mirror", było to najprawdopodobniej częścią akcji poszukiwawczej handlarza narkotyków. Nadal nie ustalono, czy ktoś z hotelu zaopatrywał 31-letniego wokalistę One Direction w narkotyki.

O dokładnym terminie i miejscu pogrzebu Liama Payne'a będziemy informowali na bieżąco.