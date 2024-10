Tragedia! Załamany ojciec Liama Payne'a nie może zabrać syna do ojczyzny! Są nowe ustalenia w sprawie śmierci wokalisty One Direction

Doda wybrała torebkę za grosze. Aż trudno uwierzyć w to, co gwiazda miała na wielkiej gali

Śmierć Liama Payne'a. Ojciec nie może pochować syna

Kiedy do mediów dotarła wiadomość, że Liam Payne, jeden z wokalistów One Direction nie żyje, świat muzyczny na chwilę zamarł. Zespół od 8 lat już nie koncertował, a piosenkarze rozpoczęli solowe kariery, ale tylko zawiesił działalność. Teraz nadzieja na to, że "cudowni chłopcy" z One Direction znów zaśpiewają razem umarła razem z Liamem. W nocy 16 października piosenkarz runął z kilkunastu metrów na betonową płytę obok basenu. Payne według wstępnych ustaleń miał w ten sposób popełnić samobójstwo i sam skoczyć z balkonu. Jednak teraz na jaw wyszły nowe fakty, które mogą wywrócić śledztwo w sprawie Liama o 180 stopni!

Liam Payne był kompletnie nieprzytomny!

17 października dyrektor ds. komunikacji w Ministerstwie Bezpieczeństwa Buenos Aires poinformował media, że najbardziej prawdopodobne jest samobójstwo wokalisty One Direction. Teraz jednak Krajowe Biuro Prokuratury Kryminalnej i Karnej w Argentynie poinformowało, Liam Payne w chwili upadku mógł być całkowicie lub częściowo nieprzytomny. Jak twierdzą śledczy, świadczy o tym ułożenie jego ciała przy basenie. Dokładnie chodzi o to, że Liam Payne nie przyjął odruchowej pozycji obronnej.

Kilka dni później, 22 października pojawiły się wyniki badań toksykologicznych Payne'a. Na pełen wynik sekcji zwłok gwiazdora One Direction trzeba będzie jeszcze poczekać, ale i tak posiadane już informacje rzucają nowe światło na jego śmierć.

Payne nie mógł sam skoczyć?

Częściowa sekcja zwłok wykazała, że ​​Payne miał w organizmie m.in. kokainę, crack i benzodiazepinę, która jest rodzajem środka uspokajającego, gdy 16 października spadł z balkonu hotelu w Buenos Aires w Argentynie - podał ABC News.

Dramat ojca wokalisty One Direction

Ojciec Liama, Geoff Payne przyleciał do Argentyny zaraz po tym, jak informacja o śmierci jego syna dostała się do mediów. Teraz przyjaciele rodziny twierdzą, że tata gwiazdora jest załamany, ale poprzysiągł, nie wróci do Wielkiej Brytanii bez ciała syna! Pan Payne znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony opłakuje śmierć dziecka, z drugiej musi mierzyć się z coraz to nowymi odkryciami na jego temat i przedłużającym się śledztwem. Kiedy ten koszmar się skończy?

Powiedziano Geoffowi, że wykonanie testów i sprowadzenie ciała Liama ​​do domu może potrwać dziesięć dni. Cała sytuacja jest dla niego naprawdę trudna. Geoff jest całkowicie załamany utratą syna. Ale obiecał, że nie wróci do domu bez niego. To niepewność związana z tym, że nie wie, kiedy ta gehenna się skończy, jest dla niego niezwykle trudna do zniesienia. Argentyńscy urzędnicy twierdzą, że wyników można się spodziewać w ciągu dziesięciu dni, ale może to również potrwać - powiedział przyjaciel rodziny Payne na portalu "Daily Mail".