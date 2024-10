Nie żyje Dariusz Winnicki. Odtwórca roli Władysława Jagiełły miał tylko 52 lata

Inscenizacja „Bitwa pod Grunwaldem 1410” to niezwykłe wydarzenie, które każdego roku przenosi tysiące ludzi w czasie, pozwalając na doświadczenie historii w najbardziej namacalny sposób. Jest to okazja do nie tylko obserwacji, ale także aktywnego uczestnictwa w życiu średniowiecznym, odwołującego się do chlubnych momentów z przeszłości Polski i Litwy. Wydarzenie to nie tylko upamiętnia ważne zwycięstwo, ale także łączy pasjonatów historii z całego świata w wyjątkowej atmosferze, pełnej rycerskiego ducha i chwały przeszłości.

Nie żyje Dariusz Winnicki. Legenda rekonstrukcji historycznych

Dariusz Winnicki był pasjonatem tego wydarzenia, w którym brał dział z całą swoją rodziną. Na co dzień działał w branży hotelarskiej, przez lata zarządzał obiektem Ostoja Chobienice, jednak jego prawdziwą miłością była historia. Był związany z inscenizacjami bitwy pod Grunwaldem niemal od samego początku. Kilkakrotnie wcielał się w role króla Władysława Jagiełły. NA oficjalny profilu fanklubu wydarzenia czytamy:

Królowie odchodzą i stają się legendami... Po ciężkiej chorobie dzisiaj zmarł Dariusz Winnicki zwany Edgarem. Jeden z pierwszych odtwórców, przez lata wzorzec dla innych. W 2023 roku, po kilkuletniej przerwie, wrócił na Grunwald w roli króla Władysława Jagiełły. Spoczywaj w pokoju, Królu Edgarze.

Pogrzeb Dariusza Winnickiego

W mediach społecznościowych poinformowano również o szczegółach pogrzebu Dariusza Winnickiego.

Dnia 22.10.2024 r. przeżywszy 52 lata, zmarł śp. Dariusz Winnicki. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w kaplicy „Products” przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. w sobotę 26.10.2024 r. o godz. 11:00. Po krótkiej ceremonii złożenie urny z prochami Zmarłego do grobu odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej. O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

W komentarzach pojawiły się wyraz współczucia dla rodziny, ale także ciepłe wspomnienia o zmarłym:

"Patrz na nas w pokoju z siodła swojego niebiańskiego rumaka. Składam najserdeczniejsze kondolencje całej rodzinie a przede wszystkim Małżonce i Synowi."

"W serialu "Korona Krolow Jagiellonowie" pokazują, że król odchodzi i w tym momencie pan Dariusz, który pełnił rolę króla Władysława Jagiełły, również odchodzi. Przypadek nie sądzę."