Znajoma sprzątaczka zdradziła nam swój sekret na śnieżnobiałą muszlę klozetową. Łebski sposób, który sprawi, że toaleta zalśni profesjonalną czystością. Bez chemii i sztucznych płynów

Na muszli klozetowej codziennie gromadzą się niezliczone ilości brudu. Bakterie, osad z twarde wody oraz nieestetyczne zacieki - to tylko niektóre z nich. W czyszczeniu toalety niezawodne wydają się detergenty na bazie chloru. Jeżeli jednak szukasz domowych i bardziej delikatnych rozwiązań to powinnaś przetestować ten trik od sprzątaczki. Okazuje się, że podczas czyszczenia toalety sprawdzi Ci się kosmetyk, który sprawi, że muszla klozetowa będzie wyczyszczona i lśniąca. Jaki to produkt?

Łebski patent na lśniącą toaletę od znajomej sprzątaczki

Aby wyczyścić toaletę potrzebujesz jedynie... pianki do golenia. Wystarczy, że nałożysz ją na szczotkę do mycia toalet i porządnie wyszorujesz muszlę klozetową. Nie omijaj zakamarków, w których najczęściej gromadzi się najwięcej brudu oraz bakterii. Piankę do golenia w toalecie warto pozostawić na kilka minut aż zacznie działać. Ten męski kosmetyk rewelacyjnie poradzi sobie z zabrudzeniami oraz idealnie nabłyszczy ceramiczne powierzchnie. Dodatkowo pianka do golenia doskonale radzi sobie z zabrudzeniami z osadu oraz wody.

