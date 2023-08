Pierwszorzędny trik na śnieżnobiałą umywalkę. Lepiej się nie da. Dodaj ten składnik do płynu, a zlew i inne powierzchnie ceramiczne zalśnią blaskiem

Łebski patent na śnieżnobiałą umywalkę. Zlew będzie jak nowy

Nieczyszczona umywalka z czasem staje się pożółkła i zbiera się na niej trudny do usunięcia osad. Kluczem to czystego zlewu jest oczywiście regularność sprzątania. Wszystkie elementy, który mają stały kontakt z wodą należy systematycznie myć, dzięki temu unikniemy dużej ilości kamienia i osadu, których usunięcie może okazać się niemożliwe. Z zabrudzeniami na umywalce świetnie radzą sobie domowe sposoby. Poznaj kilka z nich.

Czyszczenie umywalki sodą oczyszczoną

Kiedy do usunięcia jest kamień to wpierw skorzystaj z sody oczyszczonej. Jest to środek, który ma wiele zastosowań i sprawdzi się podczas domowych porządków. Przygotuj mieszankę sody oczyszczonej oraz wody w proporcjach 3:1. Tak przygotowaną pastę nałóż na zabrudzenia i pozostaw na kilkanaście minut. Po tym czasie wszystko porządnie zmyj. Niektórzy do czyszczenia umywalki rekomendują połączenie sody oczyszczonej z octem, jednak nie jest to najlepszy sposób. Jeżeli połączymy ze sobą te dwa składniki dojdzie do reakcji chemicznej w skutek, której stracą one swoje właściwości czyszczące.

Genialny trik na domową impregnacją umywalki

Aby zapobiegać powstawaniu nowych zacieków zadbaj o prawidłową impregnację powierzchni ceramicznych. Możesz w tym celu wykorzystać olej, masło kokosowe lub olej lniany. Sporą ilość oleju wetrzyj w oczyszczoną oraz osuszoną powierzchnię. Całość pozostaw na około 20 minut, a następnie przetrzyj umywalkę do sucha. Efekt przejdzie Twoje oczekiwania. Zlew zalśni czystością.

