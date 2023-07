Zakwitnie jesienią i obdarzy się pomyślnością oraz długowiecznością. Ten kwiat musisz mieć w swom ogrodzie. To w nim odpoczywają wróżki

Jesienne kwiaty do ogrodu i na balkon. Ta roślina przeciągnie dobre moce

Jesień w ogrodzie to nie tylko czas przemijania oraz przygotowywania się na zimę. To również przepięknie kwiaty, których kolory i zapachy kojarzą się z nostalgią oraz przywołują dobre wspomnienia. Jedną z najbardziej symbolicznych jesiennych roślin jest wrzos. Warto go mieć w ogrodzie nie tylko z uwagi na jego piękny zapach i wygląd, ale i jego magiczne moce. Wrzosy to rodzaj krzewinek, które rosną niemalże w całej Europie. To jedne z najbardziej kojarzących się z jesienią roślin. Są proste w uprawie i przez długi czas zachwycają swoimi delikatnymi i drobnymi kwiatami. Dawniej wierzono, że wrzosy symbolizowały tajemnice i sekrety. Były zwiastunem szczerzcie, przetrwania oraz fortuny. Kojarzyły się z siłą i determinacją. Wrzosy to również symbole przemijania lata i czasu, takiego nie sposób zatrzymać. W wielu kulturach utożsamiane były z duchową równowagą, a nawet miały sprowadzać prorocze sny. W krajach anglosaskich wierzono, że we wrzosach mieszkają wróżki.

Zobacz również: Ta roślina to przyjaciółka kobiet. Popularny chwast, dzięki któremu zlikwidujesz cellulit wodny na udach. Przytulia czepna ma mnóstwo leczniczych właściwości. Zbieraj i susz na zdrowie

Jak pielęgnować wrzosy?

Wrzosy są bardzo proste w uprawie i z powodzeniem sprawdzą się u osób początkujących. Krzewinki powinno wysadzać się późnym latem oraz wczesną jesienią. Sadzimy je w grupach w odstępach około 20 cm. Wrzosy wymagają podłoża kwaśnego (pH 3,5-5,5) z dużą ilością próchnicy. Podlewamy je unikając moczenia części nadziemnej rośliny.

Sonda Lubisz wrzosy? Tak. Nie. Uwielbiam. To moje ulubione jesienne kwiaty. Są mi obojetne.