Wlej 4 łyżki tego i pozostaw na kilka godzin. Doczyści przypaloną po rybach patelnię. Będzie błyszcząca, jak bombki na choincę. Sposób na spaloną patelnię.

Jak usunąć spalenizną z patelni? W kuchni notorycznie zdarzają się przypalenia. Nawet w najlepszych kuchniach patelnie i naczynia pokrywają się spaloną warstwą tłuszczu. Mistrzowie spaghetti z Włoch mają na to swój sposób. To bajeczny prosty trik, który pomoże Ci doczyścić przypaloną patelnię.

Rozcieńcz ten płyn z wodą i dodaj płyn do naczyń. Zabójcza mieszanka dla spalenizny

Aby usunąć spaleniznę z patelni należy reagować szybko. Najlepiej wziąć się za to od razy, gdy naczynie ostygnie. W takim przypadku proces czyszczenia będzie krótszy. Wymieszaj ze sobą 4 łyżki octu spirytusowego i 2 łyżki płynu do naczyń. Taką mieszankę wlej na patelnię i odczekaj około 30 minut. W przypadku spalenizny od spodu możesz wziąć papierowy ręcznik i namoczyć go w roztworze octu i płynu do naczyń. Przyłóż go do przypalonego spodu patelni i również odczekaj około 30 minut. W przypadku starej i zaschniętej spalenizny możesz ocet i płyn do naczyń trzymać na patelni nawet kilka godzin. Po tym czasie weź drewnianą łyżkę, a płaty spalenizny same odejdą. Nie używaj metalowych łyżek lub noży. W ten sposób możesz uszkodzić delikatną powłokę patelni. Na koniec umyj wszystko pod bieżącą wodą. Patelnia będzie jak nowa.

Namaczam w ręcznik papierowy i przykładam go do patelni. Rewelacyjny sposób na czyszczenie przypalonej patelni od spodu

Ze spalenizną na patelni rewelacyjne radzi sobie soda oczyszczona. Mieszam sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 2:1. Mieszam aż powstanie gęsta papka i delikatnie namaczam w niej grubą warstwę ręcznika papierowego. Następnie kładę go na przypalonej patelni (dla lepszych rezultatów możesz dodać także kwasek cytrynowy). na około kilkadziesiąt minut. Soda oczyszczona rewelacyjnie rozpuszcza spaleniznę i jest bezpieczna dla tworzywa patelni. Po zdjęciu, namoczonego sodą oczyszczoną ręcznika papierowego myję patelnią pod bieżącą, ciepłą wodą.