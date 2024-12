Czyszczenie szyby kominkowej nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego wiele osób szuka pomysłu na to, co zrobić, by szyba kominkowa się nie brudziła. Niestety nie ma złotego środka. Możemy jednak ograniczyć osadzanie się smolistych substancji. Według ekspertów kluczowe jest drewno. Nie powinniśmy używać niedokładnie wysuszonych szczap, sezonowanych mniej niż dwa lata. Ponadto powinniśmy rozpalać ogień od góry. W ten sposób pozwolimy na stopniowe rozprzestrzenianie się ognia i dopalenie wydzielających się spalin. Dzięki temu znacznie mniej brudu osadza się na szybie.

Dodaj dwie łyżeczki do wody i umyj szybę kominkową. Prosty sposób na to, jak wyczyścić szybę z sadzy

Wiele osób radzi, by szybę kominkową czyścić sodą oczyszczoną. Choć soda świetnie radzi sobie z czyszczeniem różnego rodzaju spalenizny, to w przypadku szyby kominkowej lepiej jej nie używać. Mimo że pasta z tego produktu znakomicie poradzi sobie z brudem, to istnieje ryzyko, że porysujemy szybę. Z tego samego powodu lepiej nie stosować popularnego w sieci sposobu na czyszczenie kominka popiołem. Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na wyczyszczenie szyby kominkowej jest ocet. Zwykły ocet spirytusowy rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1 poradzi sobie z sadzą. Wystarczy przelać miksturę do spryskiwacza, rozpylić na brudnej szybkie i zetrzeć papierowym ręcznikiem. Jeśli szyba jest bardzo zabrudzona można, spryskać ją samym octem lub octem zmieszanym z amoniakiem. Żeby przygotować domowy środek czystości, trzeba zmieszać pół litra wody z łyżeczką amoniaku i łyżeczką octu. Następnie działamy tak, jak w poprzednim przypadku – spryskujemy szybę, a po chwili ścieramy bród. Przy większych zabrudzeniach może przydać się także wilgotna ściereczka.

ZOBACZ TEŻ: Panieruj dwa razy i nie zapomnij o tym składniku. Oto jak smażyć karpia, by był soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz